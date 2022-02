Lo que quiere el Ejecutivo es que este grupo poblacional quede inmunizado en el menor tiempo posible para que Colombia transite hacia una fase endémica del coronavirus, lo cual se traduce en que seguirá contagiando a la población, pero reducirá su capacidad de contagio y, por tanto, su mortalidad. Cuando eso pase, se convertirá en un virus similar al de la influenza, con picos de transmisión que, sin embargo, no pongan en jaque al sistema de salud.

Lea también: Rusia tiene potentes radares en frontera colombo-venezolana

De hecho, el Ministerio de Salud fue explícito en pedirles a las entidades promotoras de salud (EPS) que se pongan en esta tarea de forma inmediata, mientras que desde el alto Gobierno se comienzan a buscar caminos que permitan llevar los biológicos a zonas “difíciles” por cuenta de los episodios contra el orden público que se han vivido en las últimas dos semanas.

La estrategia nacional

Fernando Ruiz, ministro de Salud, advirtió que el país cuenta con vacunas de Janssen –que solo requieren una dosis para completar el esquema– suficientes “para llegar a zonas complejas, pero estamos pasando por un momento difícil en cuanto a orden público y, por ello, debemos ampararnos en la Misión Médica”.

Y si bien esa política desde el Ejecutivo busca llegar con más fuerza a zonas rurales, la intención de pedirles a las EPS que le den celeridad a la ‘caza’ de no vacunados es para atender los pequeños focos urbanos que por diversos motivos no han podido ser beneficiados del Plan Nacional de Vacunación que –entre otras cosas– es gratuito. Se trata de una estrategia que los expertos en salud pública denominan “búsqueda activa” y supone que el sistema de salud no espere que los pacientes acudan a los puntos de vacunación, sino identificarlos, rastrearlos e invitarlos para que se apliquen sus dosis anticovid.

Por eso, Ruiz dijo que las EPS deben motivar a quienes faltan por inmunizarse así sean personas que consideren que tienen menor percepción del riesgo. De hecho, sostuvo que hay que ir por quienes han desarrollado resistencia a vacunarse y que, por lo tanto, los operativos barriales son fundamentales.

El ministro de Salud anotó que la búsqueda de personas no vacunadas también pasa por la política de frascos abiertos, con la que los profesionales de la salud deben priorizar la inyección a las personas así algunas dosis se pierdan por no contar con suficientes pacientes para una jornada de vacunación.

“Es una buena práctica a nivel mundial, reglamentada por la OMS y la OPS , y para la que trabajamos ya en un decreto, en el que también se regula el tema de lo denominado reserva estratégica de vacunas”, enfatizó Ruiz.

Entre tanto, el director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, Gerson Bermont, lanzó un llamado para que a medida que se reducen las directrices implementadas durante la pandemia se aumente con fuerza el autocuidado.

Bermont, quien participó en un puesto de mando unificado (PMU) para analizar la situación covid del país –y que fue liderado por el ministro Ruiz–, también ratificó que medidas como el levantamiento de la restricción de usar el tapabocas en espacios abiertos en municipios que tengan al 70 por ciento o más de su población vacunada no significa que la pandemia se haya acabado.

Lea también: Hidroituango no entraría en operación el 26 de julio, como prometió el alcalde Daniel Quintero

De acuerdo con los reportes oficiales de vacunación anticovid, Colombia ya tiene 41,2 millones de ciudadanos con al menos una dosis (81,1%) y a cerca de 33,3 millones con su esquema de inmunización completo (65,7%).

Además, hasta este 25 de febrero hay 8,4 millones de personas (16 %) que han recibido la llamada tercera dosis o de refuerzo