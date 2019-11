El misterio de las 49 adolescentes que Pablo Escobar ordenó asesinar

Casi justificando el trágico final de sus compañeras, la muchacha respondió: “Si hablabas o delatabas, estabas muerta. Hay peladas que se buscaron la muerte por escuchar conversaciones que no debían y contar todo lo que oían. Para seguir viva había que mantener la boca cerrada, y ellas no supieron hacerlo”.

Pablo Escobar Gaviria no mentía. Para las delatoras no había piedad.

La primera: los hombres del Cártel quisieron obtener de estas niñas información para localizar a sus enemigos, al no lograrlo, las mataron. La segunda: Pablo estuvo a minutos de ser atrapado en una finca donde se ocultaba y no tuvo paciencia para buscar a la delatora. El diálogo por radio entre Pinina y Escobar abonaría esta última hipótesis.

—Q’hubo —decía—. A ver si me consiguen una muchachita de esas, ¿no? Usted sabe dónde la tiene que llevar, a A1... no, mejor llévela a A75.

“Cuando entrevisté al comandante y me habló de las adolescentes y mujeres asesinadas por Escobar, él era un héroe en Colombia, y no se me ocurrió chequear sus dichos. Pero luego Aguilar resultó un mentiroso. La policía seguramente sabe cuántas de esas muertas fueron víctimas del Cártel”, le dijo a Infobae el periodista Castro Caycedo.

“Con Pablo estuve en el billar de La Catedral. Y también lo hicimos en un sillón, fuimos como cuatro mujeres. Después me quedé con él un rato más, pero lo vi tan callado que me fui con uno de los trabajadores que estaba ahí. Nos tocaba estar con todos los que estuvieran en la prisión, pero primero era siempre él...”.

La adolescente aseguró que cada jovencita que pasó por la cama de los hombres del Cártel recibió 300.000 pesos colombianos por los dos días que vivieron en la cárcel junto con los narcos. Era mucho dinero. “Escobar fue muy generoso, me dio 500 pesos más después de que lo hicimos”, agregó.

Los lugartenientes de Escobar, en cambio, siempre habían sido muy crueles con las mujeres. “Una vez en la isla de una madama que reclutaba jovencitas para los sicarios del Cártel nos tocó atender a 16 muchachos a la vez. Fue horrible. Nos hicieron muchas maldades. Nos tiraron cangrejos, nos metieron la cabeza en el mar, pusieron un columpio de un árbol y uno de sus sicarios llegaba y nos montaba así, nos violaban hasta que ya nos vieran vomitando y casi muertas”, reveló el horror vivido.

¿Y Escobar? ¿Él no era cruel? “Pablo era muy callado. Tenía sexo con preservativo, siempre fue muy cuidadoso. Y después salía a fumarse un cigarrillo de marihuana y se quedaba ahí pensativo. Él se portó como un caballero”, afirmó la joven.

Y cuando se habló de las muertas, buscó no condenar al jefe narco: “Vea, sinceramente ese hombre a mí no me hizo nada. Yo no sé, al final era como todas las personas... pero cuando las peladas hablaban mal de ellos, la embarraban”.

—¿Nunca sintió miedo? —inquirió el reportero.

—El día que fui a hasta La Catedral me dio miedo. Pero una piensa en la plata. La gente dice que la vida es fácil, pero para nosotras ha sido una pesadilla. Lo único importante es haber salido con vida de ahí...