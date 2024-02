El retorno de Laura Sarabia a la 'primera fila' del presidente Petro: Armando Benedetti ya tiene puesto en el cuerpo diplomático

En la tarde de este lunes, 19 de febrero, se confirmó el cambio de Laura Sarabia al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre, donde estará más cerca del presidente Gustavo Petro desde que salió de la Jefatura de Gabinete.

Su retorno a la primera fila del jefe de Estado se da en medio del revolcón ministerial que se ha esperado desde hace varios meses en el cual se rumoraba de la salida de Sarabia del Departamento de Prosperidad Social, donde llegó en medio del escándalo del polígrafo y Marelbys Meza.

Pero Laura Sarabia no es la única que retorna al círculo cercano del presidente Gustavo Petro. El polémico exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, también regresó al cuerpo diplomático con la Embajada ante la FAO, que no estuvo abierta durante más de 20 años.

En junio de 2023, cuando se conocieron los polémicos audios entre el entonces saliente embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, y la jefa de Gabinete de la Presidencia de la época, Laura Sarabia, aumentó la tensión dentro del Gobierno Nacional por las amenazas que lanzó el excongresista en medio de las conversaciones reveladas.

En los audios filtrados Benedetti le dijo a Sarabia que, si bien era cierto que abandonaría la Embajada de Colombia en Venezuela, en cualquier momento reaparecería para recuperar su espacio.

“Prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político, y no lo hagan para que vean, y si creen que es una amenaza, es una amenaza, y si quieres grabarlo, grábalo, exploto porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda y eso no se le hace a Benedetti”, dijo el político costeño.

Justamente hoy, miércoles 7 de febrero, se conoció el decreto con el cual la Cancillería lo nombró embajador de Colombia ante la FAO, ingresando así al cuerpo diplomático de Colombia, dirigido por el canciller Álvaro Leyva Durán, quien continúa en funciones, desconociendo una reciente sanción de la Procuraduría General de la Nación.

Leyva fue suspendido por tres meses por presuntas irregularidades en una millonaria licitación para escoger al proveedor de los pasaportes en el país.

Y es que justamente hace un año los dos funcionarios pusieron en 'jaque' al Gobierno Nacional cuando se conocieron los polémicos audios en los cuales se hablaba de presunta financiación ilegal a la campaña Petro Presidente.