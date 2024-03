"Es confuso": John Poulos reveló cómo fueron las últimas horas de Valentina Trespalacios

“Yo conocí a Valentina por Tinder. Cuando la conocí, hablamos como un mes, desde abril hasta mayo. En Bogotá, la primera vez, pasamos 12 horas juntos, fuimos a cenar y al otro día nos fuimos para Cancún, México. Yo sí era novio de ella, hablamos todos los días durante nueve meses. Ella me contó todo de su vida y yo lo mismo”, dijo, a Focus Noticias, Poulos.

En medio de la entrevista, el señalado asesino sostuvo que las horas previas a la muerte de Valentina estuvieron de fiesta, consumieron sustancias psicoactivas, licor e incluso que estuvieron en compañía de otras personas.

Lea aquí: ¿Qué pasa con los estudiantes y con sus entornos escolares en Bucaramanga?

“Esa noche consumimos 3 bolsas de tussi con tequila y la hookah [pipas de agua]. Desde ahí lo único que recuerdo es que tuvimos relaciones y me quede dormido, pero el resto no recuerdo, es un poco confuso. Lo único que puedo decir es que yo no maté a Valentina”, agregó Poulos al citado medio.