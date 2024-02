Gobierno Petro asegura que la liberación de secuestrados por parte del Eln "ya se inició"

El ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, aseguró este martes que el "proceso de liberación de secuestrados por parte del Eln ya se inició", después de que la guerrilla firmara con el Gobierno colombiano una extensión del cese al fuego bilateral hasta el 3 de agosto que incluía la voluntad de suspender las "retenciones de carácter económico".

"Lo que me ha informado el doctor Otty Patiño (alto comisionado para la Paz) es que el proceso de liberación de secuestrados de parte del Eln ya se inició, que va muy avanzado", dijo Velásquez en una rueda de prensa.

Sin embargo, el ministro no dio cifras de las personas que tiene el Eln en su poder porque, según explicó, hay divergencias entre las dos partes del número "oficial" de secuestrados que tiene el Eln.

El Eln y el Gobierno firmaron el pasado 5 de febrero durante el sexto ciclo de negociaciones en La Habana la prórroga del cese al fuego por 180 días que extiende el que ya era el cese más largo pactado con la guerrilla.

Este cese al fuego ha tenido altibajos, sobre todo por los paros armados declarados por el Eln en el departamento del Chocó, que han impuesto restricciones a la movilidad y a las actividades económicas a comunidades muy golpeadas y empobrecidas por el conflicto.

Pero también precisamente por los secuestros, que el Eln llama "retenciones de carácter económico", ya que en noviembre se conoció que la guerrilla había secuestrado a los padres del futbolista colombiano Luis Díaz.

El cese al fuego está monitoreado por un mecanismo que tiene participación de las dos partes y también de la ONU, que se encarga de recibir las denuncias de "incidentes" y elaborar informes sobre el cumplimiento.

En ese sentido, Velásquez aseguró que no ha habido una "concreción de resultados" en los informes presentados."Nuestra posición ha sido la de reclamar una eficacia real de los mecanismos de verificación que no sea simplemente que se presente un hecho a consideración del mecanismo para que se verifique y se analice si efectivamente puede constituir o no una violación al cese, sino que esté en la conclusión real, es decir, que se haga la verificación efectiva", dijo hoy el ministro Velásquez.