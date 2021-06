“Luego de la reunión me sentí sorprendida en lo positivo, sentí una persona que estaba reflexionando sobre lo que está pasando, tuvimos una conversación muy franca. Para mí una de las cosas más importantes es respetar la protesta social, respetar a los manifestantes, los apelativos de terroristas, de vándalos, de todo esto, además de injusto no nos hace bien, porque nos cierra la posibilidad de solucionar los problemas que hay que solucionar”, dijo.

Además, según contó, el mandatario le expresó que en el futuro “iba a tener mucho cuidado para que la narrativa no fuera de estigmatización, hablamos de temas muy puntuales, le llevamos una propuesta de actos simbólicos que queremos llevar a cabo para unir a los colombianos, saliéndonos de las barreras ideológicas que nos confrontan”.

La excandidata indicó que al encuentro también asistió el presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Roux, y varios funcionarios del gobierno. “Ha habido una condena muy fuerte de lo que sucedió, es decir, yo creo que en Europa, en particular, pero yo sé que también Estados Unidos, las imágenes de la confrontación con la Fuerza Pública con jóvenes ha sido muy lesiva para la imagen y el buen nombre de nuestras instituciones”, dijo.

Betancourt sostuvo que el próximo miércoles participará en el encuentro por la Verdad: reconocimiento de responsabilidades sobre secuestro por parte de la antigua guerrilla de las Farc. Según la Comisión de la Verdad, este encuentro busca promover el reconocimiento de responsabilidades y la dignificación de las víctimas de este flagelo y contará con la participación de algunos miembros del secretariado de esta extinta guerrilla, que reconocerán, de cara a la sociedad, las decisiones y acciones que cometieron relacionadas con la práctica del secuestro; así como también participarán víctimas que sufrieron en carne propia la privación de su libertad.

“Un acto de reconocimiento del secuestro donde van a estar compañeros míos de secuestro, familiares secuestrados, asesinados y desaparecidos, estamos en el universo del secuestro con todos sus matices y sus horrores, obviamente hemos oído a los miembros del secretariado referirse a estos temas y siempre nos sentimos insatisfechos, porque hay dificultad para salirse de eso donde todo se justifica”, dijo.

Además, le reconoció a los antiguos miembros de la guerrilla que “aceptaron hablar de secuestro, ellos durante muchos años maquillaron con el eufemismo de retención, haber salido de ese léxico guerrillero de retención me pareció un paso adelante, no es un paso total, no llegamos a donde queríamos llegar y el otro paso interesante es que cambiaron el nombre de la Farc a Comunes, un tránsito a otra historia. Ellos tienen que hacer esa reflexión cambiar de nombre yo también quisiera entender la acepción que ellos tienen sobre comunes, ellos no eran comunes, ellos eran los poderosos”.