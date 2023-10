Previamente, el embajador ya se había pronunciado a los mensajes en redes sociales de Petro, quien se ha negado a rechazar el ataque de Hamás que inició la escalada del conflicto en Oriente Medio y comparó lo que pasa en Gaza con los campos nazis.

“Esa comparación históricamente no tiene nada que ver con la realidad. No hay precedente en la historia humana del Holocausto. No ha habido en la historia un plan organizado para eliminar un pueblo entero. Nosotros tuvimos un proceso de paz con el pueblo palestino, pero Hamás lanzó ataques contra nosotros. Me duele mucho como judío, como israelí, como diplomático”, señaló Dagan a medios nacionales.

¿Qué fue lo que dijo Petro?

En un extenso mensaje en su cuenta de X, el mandatario colombiano aseguró que Hamás, la organización política responsable de recientes ataques a civiles en Israel, en realidad es una invención de la inteligencia israelí, cuyo propósito, según Petro, es "dividir el pueblo palestino". "Dicen que apoyo a Hamas, como antes decían que apoyaba a las Farc", expresó Petro.