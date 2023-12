Los $15 mil millones que Armando Benedetti confesó entraron de forma irregular a la campaña Petro Presidente en 2022

El hoy exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, volvió a estar en el ojo del huracán por una serie de audios revelados en el mes de junio por la Revista Semana, en los cuales se le escucha hablar en contra del Gobierno de Gustavo Petro, lanzar duras amenazas a los funcionarios y hasta comentar sobre la financiación de la campaña presidencial del Pacto Histórico.

En el material auditivo, el polémico excongresista le reclamó a la entonces jefa de Gabinete, Laura Sarabia, por haberlo hecho esperar dos horas para que fuera atendido por el presidente Gustavo Petro, cuestionó por qué no le daban prioridad en la Casa de Nariño, si él había organizado más de 100 reuniones además de haber buscado hasta $15 mil millones para la campaña.

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...) Y ayer el presidente: ‘no, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice 100 reuniones (...) 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé, además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...) veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa”, le dijo Benedetti a Sarabia en los audios publicados por Revista Semana.

En medio de la conversación, el hoy exdiplomático volvió a cuestionar sobre la demora para atenderlo en Palacio de Gobierno y el por qué lo dejaban "tirado" en una silla esperando.

“Yo no entiendo, supongamos que (Petro) ya no me quiere, que me odia, eche, hay otras cosas que debe rescatar de mí, jueputa. Yo trabajé en la puta campaña, hice lo demás, hice lo otro, ¿cómo así que no? ¿Tú me has pedido, me has hecho un favor? ¿Yo he nombrado un portero? (...) ¿Tú me has pedido una hoja de vida de algo, de bacán, de amistad? No (...) Nadie me deja tirado tres horas ahí, un man que hizo 100 reuniones en una campaña política, un man que consiguió 15.000 millones y ahora... que busqué toda la plata y tú lo sabes más que nadie, pa’ que se fueran a los hoteles, para que se viniera para acá y todo lo demás”, afirmó Armando.

La discusión entre Benedetti y Laura Sarabia, quienes en el pasado incluso fueron amigos muy cercanos por el trabajo legislativo que hicieron en el Congreso, tomó un tono más fuerte y llegaron hasta las amenazas.

“Prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político y no lo hagan para que vean y si creen que es una amenaza, es una amenaza y si quieres grabarlo, grábalo, exploto porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda y eso no se le hace a Benedetti”, dijo el político costeño.

“Perdón, Laura, pero es que uno también explota, es que se pasan de calidad, yo fui el que organicé todos los votos, hijueputa, en la Costa, todos, hijueputa, sin que pusieran un peso y además esa plata se fue para el Pacífico. ¿Quién ve eso ahora? Nada. ¿O es quieren que diga, hijueputa, quién fue el que puso la plata? No me jodan la hijueputa vida, no me jodan la vida, porque lo que pasó ayer y antier (fue) una mierda Laura, de parte tuya y de parte del presidente”.

Investigación en la Cámara

En la mañana de este miércoles, 13 de diciembre, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes ordenó la apertura de una investigación formal en contra del presidente Gustavo Petro por la presunta financiación ilegal a la campaña política de 2022, tal y como lo ha confirmado su hijo Nicolás Petro Burgos.

"Al analizar la compulsa de copias allegadas por la Fiscalía General de la Nación, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, se permite informar a la opinión pública que se ordenó apertura de investigación previa en contra del señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego", afirmó la célula legislativa.

Justamente el pasado lunes la comisión volvió a sesionar sobre las denuncias que se allegaron por la presunta financiación ilegal que habría tenido la campaña presidencial como lo dijo ante la Fiscalía General de la Nación el exdiputado Nicolás Petro Burgos, quien confirmó que parte del dinero de dos narcotraficantes que él recibió sí ingresó a la campaña Petro Presidente.

En medio del intento de preacuerdo con la Fiscalía, Nicolás Petro Burgos, acusado de los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, confesó que a la campaña entraron dinero sin reportar.

"Yo (Nicolás Petro) se lo mencioné varias veces, él lo sabía, cuando nos transportábamos para los eventos, siempre iba Pedro Flórez, entonces él y yo hablábamos de la financiación, que Euclides (Torres) financiaba. (Armando) Benedetti siempre se lo recalcaba en presencia mía, que era Euclides (Torres) el que estaba financiando los eventos y la campaña", dijo Nicolás Petro durante los interrogatorios con la Fiscalía.

Aunque el presidente Gustavo Petro ha negado haber recibido financiación sin reportar, a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, encargada de investigar al jefe de Estado, llegaron al menos cuatro denuncias que pedían se procesara.