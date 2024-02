$!Los chats que revelarían la extorsión al suspendido canciller Álvaro Leyva Durán por licitación de pasaportes

“Me han suministrado su teléfono directo para informarle que tengo una importante información relacionada con mi exjefe Sr Camilo Bautista de Tomas que muy seguramente le va a interesar. Quedo atento de Ud para seguir”, prosiguió Soto.

“Por eso le estoy ofreciendo la información directamente a usted, porque sé que le va a servir no solamente a usted sino a mucha gente, pero a lo que mí me sirven en estos momentos es una compensación económica”, continuó.

“Nunca he dado dinero por información. Distinto es no poder compensar. He llegado a donde estoy sin dinero de por medio”, respondió Leyva.

“Bueno, doctor, la verdad (...) Usted, y yo privadamente, nadie tendría por qué saber de esta comunicación. Y tenga en cuenta que al entregarle el dispositivo completamente es mucha la información que va a encontrar ahí, no solo los chats, como le dije hay mucha información de contratos, licitaciones y cosas que se manejan en la empresa muy privadamente”, replicó Soto.

“El dispositivo completo se lo estoy haciendo llegar por un valor de 30 de los grandes. No solo ahí va a encontrar la información correspondiente a los chats y las personas con los que ha hablado mi exjefe, sino también interesantes documentos de contratación, licitaciones y otras cosas de la empresa que muy seguramente le interesará conocer a usted y que a ellos en absoluto les convendría que salga la luz pública. Quise en un primer momento ofrecérselo al mismo Camilo (Bautista) pero por evitarme un problema de que después me denunciara por extorsión he decidido acudir a usted, así que ya me dirá si le interesa o dejar pasar la oportunidad”, añadió.

Leyva preguntó detalles sobre el dinero que le exigía su interlocutor: “¿Lo de los 30 cómo es? A lo mejor sueno ingenuo”.

“Dr. Son 30.000.000 millones de nuestros pesos colombianos, no dólares, jaja. Y ya tengo lista la cuenta para proceder de una. (Espero que ahora no me vaya a decir que es mucho). Porque la verdad eso es nada comparado con lo que le puede representar en cuanto a réditos políticos”, aclaró Soto.

“Yo no tengo plata en contra de lo que se cree. Usted verá si ayuda. Después hablaríamos”, le dijo Leyva, luego de haber dado aviso a la Fiscalía y al Gobierno Nacional.