De acuerdo con esta entidad los problemas más grandes en esta materia, se ubican en Caloto Cauca, porque a pesar de los esfuerzos, con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP) de la Organización de los Estados Americanos, OEA, la Gobernación del Valle del Cauca y la Defensa Civil, no ha sido posible disponer de las tractomulas que se deben trasladar desde Yumbo a Caloto para hacer el cargue.

Tampoco se ha podido mover 804.422 unidades que están dispuestas para distribuir en el territorio nacional.

En Cartago, Valle del Cauca, se requiere gestionar las materias primas para adelantar la producción de 579 toneladas adicionales, debido a que para el mes de junio existe una necesidad que asciende a 1.100 toneladas del alimento.

De igual manera, el Icbf explicó que a pesar de los esfuerzos que se han realizado con el Ejército Nacional, la Defensa Civil y sus transportistas para lograr el traslado de 184 toneladas de Bienestarina Más y 309 toneladas de Alimento para la Mujer Gestante, existe una necesidad de completar los esquemas de alimentación.

Frente a este tema el contralor general de la República, Felipe Córdoba, se refirió al tema enfatizando en la problemática que representa el desabastecimiento del alimento: “La Bienestarina no está llegando a los diferentes sitios del país. Los bloqueos no están dejando que llegue a nuestros niños, por eso pedimos que dejen y cesen los bloqueos porque esa no es la forma de hacer un paro”.