Bajo las condiciones de alternancia que se han establecido el Ministerio de Educación y respecto a la discusión por el aforo permitido para el regreso a clases, el ministro afirmó que, de acuerdo con la resolución 1721 de 2020, la única condición será garantizar una distancia de un metro entre los niños en áreas cerradas y de dos metros en los espacios abiertos.

“Eso da un aforo bastante mayor del que se ha anunciado públicamente por parte de algunas alcaldías del país”, explicó.

Según el ministro, el país debe trabajar en un regreso a clases en el menor tiempo posible, debido a que la ausencia de clases presenciales ha tenido un impacto severo en la salud mental y física de los niños, niñas y adolescentes en Colombia.

“El no regreso a clases genera problemas muy severos de salud mental, de obesidad, de mayor riesgo de maltrato infantil, incluso todos los efectos que se generan por el no acceso a espacios al aire libre, problemas de miopía, y demás”, afirmó el funcionario.

Agregó que “todos debemos buscar que los niños regresen a clases en el menor tiempo posible. No debe haber dilaciones y no debe haber ninguna restricción que no sean los protocolos establecidos, el distanciamiento físico y el mantenimiento de las condiciones de lavado de manos”.

Según el líder de la cartera de salud, el objetivo de este pronto regreso a clases será que los menores recuperen oportunidades de crecimiento intelectual y físico.

La aclaración de la posición del Ministerio sobre el regreso a clases se dio luego de un tweet publicado en la cuenta oficial de la cartera que fue malinterpretado. Algunos ciudadanos interpretaron que la cartera no había otorgado la autorización para adelantar el regreso a clases en la capital.

Sin embargo, en dicho tweet lo que indicaba el Ministerio era que el comité epidemiológico no había aprobado una limitación de aforo para adelantar el regreso a clase en la ciudad, como lo había indicado la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, al anunciar que instituciones como las universidades debían regresar con un aforo del 35%.

Pero la polémica por el regreso a clases no se detiene ahí. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación ,Fecode, indicó en su cuenta de Facebook que la alternancia es un mal invento del gobierno y que hace falta mucha claridad para su implementación.

“Desde Fecode, como maestros, nos mantenemos en exigir condiciones de bioseguridad y la inversión suficiente para que se garantice el cumplimiento de los protocolos, así evitar una tragedia en la comunidad educativa. Por ello, dejamos claro que si se presentan contagios masivos en los colegios por apurar un retorno a aulas no seguro, la responsabilidad es del Gobierno Nacional”, indicó la Federación en rechazo al regreso en alternancia de forma acelerada.