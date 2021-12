No contentos con esto, y al ver que la mujer gritaba del susto, uno de ellos accionó un arma traumática a la altura de su cabeza y a ‘quemarropa’. Un milagro de los cielos le permitió contarle a Q’HUBO su historia, que salió a la luz en las últimas horas.

La mujer, cuyo nombre será protegido a su solicitud, salía rumbo a su trabajo casi de madrugada en el instante en que sucedió el inaceptable hecho en una esquina de la Carrera 105A con Calle 129C Bis. Como ella, varias vecinas ya habían sido víctimas de los mismos bandidos, que ahora son perseguidos por las autoridades de la localidad.

Hurto implacable

“Yo tengo que salir diariamente hacia la Avenida Ciudad de Cali, donde está mi parada del Sitp. Esa mañana (el pasado sábado) eran como las 4:15 de la mañana, volteé la esquina y aparecieron dos tipos en cicla. Tenían unos 25 años. Yo salí a correr y me arrinconaron contra la pared. Yo de una me retiré el bolso y se los entregué, pero seguían diciéndome que qué más tenía y me empezaron a tocar para esculcarme”, narró la mujer.

«Cuando me empezaron a tocar yo pegué el grito y ahí fue cuando uno de ellos me acercó el arma y me disparó en la cabeza. La bala atravesó y cruzó por encima de mi cráneo. Lo peor de todo es que dejaron tirado mi bolso, no se llevaron nada. En ese momento salí en medio de mi dolor hacia la avenida y en el camino un señor me vio y me ayudó a llegar al Hospital de Suba. Allá no me pudieron atender porque la EPS no me autorizó la cirugía, así que me tocó irme al Hospital del Méderi”, siguió el lamentable relato la madre tres menores.

La bala le desprendió un trozo de piel a la mujer y, según le explicó el doctor, si el proyectil hubiera sido disparado unos milímetros más abajo, ella habría perdido la vida al instante.

“Fue un milagro que esto no pasara a mayores, pero nos preocupa que aquí no hay mucha Policía y ya han robado a varias vecinas”, dijo.

Anhelo de justicia

La misma semana que robaron a esta mujer, otra vecina fue atracada y “manoseada cuando sacaba a su perro. También sucedió en la mañana”, agregó la mujer. De hecho, los vecinos han identificado este patrón en los robos que ocurren en el sector.

Por otro lado, las investigaciones han avanzado satisfactoriamente, ya que en el momento en que hablábamos con la víctima de este atraco, le notificaron que uno de los presuntos pillos ya había sido capturado.

El coronel Misael Quiroga se pronunció sobre este caso y esto fue lo que dijo: “vamos a capturar a estos sujetos, estamos adelantando el plan despertar. Estos sujetos no van a quedar sueltos e impunes en las calles, gracias a la ciudadanía, por favor infórmenos al respecto”.