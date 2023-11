“Dígale, por favor, a su esposo que deje de ser cómplice y se levante de esa mesa, porque hipócritamente está allá sentado mientras le están secuestrando la hija de sus propios compañeros y eso es doloroso", le dijo Hernández a la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal.

En medio de su intervención, el senador santandereano le dijo a la congresista uribista que si está pensando en ser presidenta, el esposo le está dañando "el camino".

“Usted sabe, presidente, que yo tengo una controversia familiar, porque mi esposo está participando de los diálogos y el ha sido un hombre con mucha estatura y muy generoso a pesar de las diferencias que tenemos adentro y diferencias de familia”, afirmó la congresista de la bancada uribista.

Tras las declaraciones del senador Jota Pe Hernández, quien se pronunció fue el mismo presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, quien afirmó en medio de una publicación que era "deplorable" el afán populista del congresista.

"Deplorable el afán populista y fuera de tono del senador antiuribista Jota Pe Hernández, que demuestra su desespero y ganas de protagonismo, sin argumentos y con gritos", afirmó Lafaurie.

De igual forma, el presidente de Fedegán sostuvo que el tema del secuestro no es con él, sino con el mismo Ejército de Liberación Nacional, Eln, que continúa con la práctica pese al pedido del mismo Gobierno Nacional.

"El tema no es conmigo, senador. El tema es el secuestro, que rechazo, y la criminalidad del Eln que no para. No se equivoque, no soy cómplice. Soy la voz de los que no tienen voz en la mesa de diálogo", puntualizó el miembro de la mesa de negociación.