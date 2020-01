La nueva denuncia de ‘chuzadas’, hecha pública el fin de semana pasado por la revista Semana, y que según esa publi-cación provocó la salida del comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, se suma a una serie de controversias y escándalos, que en un tiempo relativamente corto (apenas 17 meses), han sido uno de los mayores dolores de cabeza del presidente Iván Duque durante su mandato.

De hecho, estos casos, cada uno grave dentro de sus propias circunstancias, provocaron la salida de un Ministro de Defensa, de varios oficiales del Ejército, incluido el director de inteligencia, y, según la versión de Semana, ahora del comandante del Ejército.

Estos han sido algunos de esos escándalos y controversias:

La circular que podía revivir los “falsos positivos”

La denuncia la hizo el periódico The New York Times. Según esa publicación, el entonces comandante del Ejército, Nicacio Martínez, emitió una circular en la que se daba a entender que los comandantes de brigadas militares no serían evaluados por sus capturados o las deserciones que lograran en las filas de los grupos ilegales, sino por las bajas que obtuvieran en combate.

Esa directriz, según el periódico estadounidense, podría incentivar, como ya ocurrió hace unos diez años, la comisión de ejecuciones extrajudiciales, conocidas en Colombia como “falsos positivos”, para recibir beneficios o incluso vaca-ciones a cambio. El Gobierno negó que hubiera una política del Gobierno en ese sentido, pero anunció el retiro de la circular para evitar ese tipo de interpretaciones.

Ejecuciones extrajudiciales

Dimar Torres, un desmovilizado en proceso de reincorporación a la vida civil, fue asesinado en la noche del 22 de abril de 2019 por miembros del Ejército en la vereda Campo Alegre del municipio de Convención, Santander.

El cuerpo de Torres fue encontrado semienterrado, con laceraciones provocadas al parecer, tras ser arrastrado entre las piedras y con cuatro disparos.

El entonces ministro de Defensa Guillermo Botero, recogiendo la versión del cabo involucrado, aseguró que la muerte de Torres se produjo, supuestamente en un forcejeo, pero investigaciones posteriores demostraron que Torres fue asesinado a sangre fría.

Este caso dio lugar al primer intento de moción de censura contra Botero, que finalmente no tuvo éxito.

Unos meses después, se conoció el caso de Flower Trompeta, un líder campesino de la vereda La Laguna, en el municipio de Corinto, Cauca, que al parecer fue torturado antes de ser asesinado.

El fallido informe contra Maduro ante la ONU

En septiembre del año pasado, el presidente Duque presentó ante la ONU un informe que buscaba demostrar los vínculos del Eln con el gobierno de Nicolás Maduro.

Sin embargo, algunas de las fotos presentadas en el informe, que, según se supo después, suministró inteligencia militar, realmente no fueron tomadas en Venezuela sino en Colombia, como lo revelaron El Colombiano y la Agencia AFP, que las tenían en sus archivos en contextos muy diferente.

A raíz de esta, que fue calificada como una vergüenza diplomática, fue retirado del cargo el general Oswaldo Peña Bermeo, quien se desempeñaba como jefe del Comando Conjunto de Inteligencia del Ejército.

La muerte de niños en un bombardeo en Caquetá

En el debate de control político al que fue sometido el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, en la segunda moción de censura presentada contra él, el senador Roy Barreras reveló que, en un bombardeo realizado el 30 de agosto, un día después de que algunos miembros de las extintas Farc retomaran las armas, habían muerto 7 menores de edad, una de ellos incluso de 15 años.

El número exacto de menores de edad muertos en el bombardeo no se logró conocer con exactitud, pero el ministro Botero tuvo problemas para explicar por qué se había tomado la decisión de bombardear si se sabía que había menores de edad en el campamento o si esa información no se conocía antes de tomar la decisión.

Finalmente, la controversia que provocó este hecho provocó la renuncia de Botero, pues los cálculos políticos que se hacían indicaban que la moción de censura en su contra tenía los votos suficientes para ser aprobada.

Denuncias por corrupción

Irregularidades en la adjudicación de contratos para el suministro de bienes y servicios a la Cuarta Brigada del Ejército de Medellín, provocaron la salida de su comandante, General Jorge Romero, quien posteriormente terminó tras las rejas. Las investigaciones indicaron que a una misma empresa se le adjudicó el suministro desde cenas navideñas hasta máquinas destructoras de papel, pasando por raciones para las tropas y juegos de comedor para sus oficinas.

En Putumayo, por su parte, el coronel del Ejército Elkin Alfonso Argote fue destituido porque en su camioneta de servicio oficial transportaba a Miguel Antonio Bastidas Bravo, alias Gárgola, cabecilla del grupo ilegal ‘La constru’, quien fue capturado con el excapo del cartel del norte del Valle, Henry Loaiza, alias ‘El Alacrán’.

