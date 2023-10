‘Reforma a la salud no requiere viabilidad financiera’

La sesión plenaria además ha estado acompañada de al menos cuatro ministros, los de Salud, Interior, Vivienda y Trabajo, quienes confían en que se mantenga la mayoría, que ha sido justa en la aprobación de los artículos, en particular un grupo que no tienen proposición, 74, 110, 126, 127, 132, 133, 135, 136 y 139, votados con 96 por el si y 23 votos por el no.

Por el momento la mayor controversia se ha dado por parte de los coordinadores ponentes Marta Alfonso y Alfredo Mondragón, quienes aseguraron que el proyecto se puede seguir votando sin tener de por medio un concepto que entregue el Ministerio de Hacienda sobre la viabilidad financiera de la reforma a la salud.

Esa viabilidad financiera es que existan los recursos previstos para que la reforma se pueda poner en marcha, dinero que por ejemplo en el presupuesto general de la Nación para 2024 no se tiene calculado.