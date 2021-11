"Presidente, yo sueño el quinto aniversario de la paz dándonos la mano ante el pueblo colombiano y ratificando que la paz va", le dijo el último líder de la cúpula de las Farc, Rodrigo Londoño, a Iván Duque. Sin embargo, la fotografía no se dio y la antigua guerrilla lamenta la falta de compromiso del Gobierno con la implementación del acuerdo.

"Desafortunadamente los colombianos elegimos un presidente que fue avalado por un partido político que siempre se opuso a los acuerdos, que incluso en la campaña electoral dijeron que la meta era hacer trizas los acuerdos (...) Y en este quinto aniversario hay que decir que no lo lograron", resalta el líder del ahora partido Comunes.

Cinco años después de la firma que puso fin a más de medio siglo de conflicto, Londoño considera que fue "la mejor decisión que tomamos" y "un acierto que yo creo que nadie puede negar".

En los primeros años de esa firma en muchas regiones se "logró acariciar la paz" o al menos "la posibilidad de construir un futuro, construir patria en paz", añade, pero la llegada del Gobierno de Duque nubló esas esperanzas.

"Eso cambia con el nuevo gobierno porque (...) empieza la estigmatización", lamenta el exguerrillero.

Por eso ve fundamental parar la estigmatización. "Desde el Estado colombiano no se fomenta la reconciliación, lo contrario, más bien se utiliza la estigmatización lo que fomenta que haya las contradicciones y los choques entre colombianos", dice.

En su argumentación, al exlíder de las Farc, de 62 años, se le olvida la palabra "reconciliación". Se queda en silencio y asegura que se le ha ido de la boca, que hace mucho tiempo que no le pasaba.

También en estos cinco años, algunos de los líderes que negociaron en La Habana, como Iván Márquez o Jesús Santrich, volvieron a las armas. "No son disidentes, son desertores del proceso", insiste Londoño, quien asegura que no ha intentado ponerse en contacto con sus excompañeros.

"Aquí nos quedamos los más y los mejores y eso (la deserción) no tiene futuro; no son banderas políticas, su naturaleza, su aspiración es otra y no tiene futuro", sentencia.