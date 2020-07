Según la OMS, un 6.1 % de pacientes diagnosticados con el virus necesitarán una UCI

Por eso, en este momento, en el que hay ciudades con ocupación de más del 80% de las UCI, como Bogotá, es necesario explicar cuáles son los criterios que emplean los médicos para darle prioridad a un paciente.

Inicialmente, hay que decir que el criterio para ingresar a una UCI no es a través de una rifa ni de una batalla, sino que se tienen lineamientos para definir quién tiene prioridad.

Tampoco es una lista de chequeo para determinarlo. En este punto hay que decir que el análisis pasa por una serie de determinantes que evalúan si hay enfermedades previas y si hay probabilidad de salvar la vida, por ejemplo.

Así lo explica Stella Navarro, médica de la Universidad CES con máster en bioética de la Universidad El Bosque, quien agrega que “generalmente se sacan unos lineamientos en los que se deja claro cómo se deben tomar mejor estas decisiones”.

El documento Recomendaciones generales para la toma de decisiones éticas en los servicios de salud durante la pandemia COVID-19, publicado por el Ministerio de Salud, señala que se debe hacer con prioridad el tratamiento “a quienes se benefician de ser tratados, y garantizar alivio y apoyo a quienes no podrán recibir tratamiento específico”.

Sobre este punto, Navarro plantea que uno de esos lineamientos indica que no habrá discriminación a la hora de asignar un recurso médico.

“Eso nos dice a los médicos que no importa si el paciente tiene prepagada o si no está afiliado al sistema de salud, si es migrante, si es una persona en situación de calle, no importa, ese no será un criterio”, lo cual califica como un “avance importante”.

Andrés Aguirre, director del hospital Pablo Tobón Uribe, explica que lo primero que se tiene en cuenta son escalas de severidad y pronóstico, siempre basados en la evidencia científica.

Y agrega que estas decisiones no se pueden dejar en el azar, es decir, que el primero en llegar no sea el primero en ocupar.

Frente a la ocupación de UCI, ayer en el país había 1.574 pacientes en estas unidades, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), lo que equivale al 1,37 % de los 114.857 casos activos con coronavirus que tiene el país, según el Minsalud.

Criterios fundamentales

José Luis Accini, presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica, explica que es un aspecto sensible, toda vez que por lo general la UCI se reserva para los pacientes “recuperables” y en quienes el beneficio de recibir esta atención en inobjetable.

“Bajo la guía o apoyo de un comité de ética se prioriza el ingreso (o la continuidad de las intervenciones en UCI) de acuerdo con el grado de fragilidad, deterioro funcional por una enfermedad crónica o la expectativa de vida”.

Johnattan García Ruiz, magíster en Salud Pública de Harvard e investigador de Dejusticia, sostiene que es necesario tener en cuenta estas directrices, para que “los profesionales de la salud puedan tomar decisiones, que son difíciles, sobre racionalizar las tecnologías en salud”.

Detalla que es importante dejar claro “cómo se prioriza el talento humano en una situación en la que cada vez hay menos cupo en las UCI y cada vez tenemos más casos”.

Ante un escenario caótico, Navarro ejemplifica la situación, planteando lo que pasó en la avalancha de Armero en 1985. Por ejemplo, hay una avalancha con 10.000 heridos y la capacidad de atención es para 1.000, entonces ¿qué se hace?

Ella señala que en el caso hipotético de tener tres pacientes, uno con fractura de un brazo, otro que estuvo bajo el agua durante 10 minutos, y una persona con un extremidad amputada y se está desangrando, “de estas tres personas, el amputado es quien debe tener prioridad”, ya que tiene mayor riesgo y más alta probabilidad de sobrevivir con la atención.

Navarro agrega que la edad tampoco es una medida para determinar si hay prioridad o no en el acceso a la UCI: “La gente dice, es que van a discriminar ancianos, pero no. Si tengo un paciente de 80 años sin antecedentes y un paciente de 40 con cirrosis, asma, diabetes y con falla renal, escojo al de 80 años, el criterio no es la edad”.

Los analistas concluyen que ante las circunstancias, sigue siendo necesario que se adopte un enfoque interdisciplinario de cuidados paliativos, que procure el alivio del dolor y el acompañamiento sicológico y espiritual, en caso de que lo requieran

La especialista concluye señalando que “como médico me corresponde hablar del pronóstico del paciente, no de cuál es la personas más valiosa para la sociedad” ..