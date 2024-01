Tras cierre de supermercados por parte de la Dian, Petro los invitó a que "paguen los impuestos"

Este martes, 2 de enero, la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales (DIAN), ordenó temporalmente el cierre del almacén Olímpica ubicado en el centro comercial Portal 80 de Bogotá.

Esta sanción es el resultado de varias visitas donde los funcionarios de fiscalización detectaron y dejaron en manifiesto irregularidades en el sistema de facturación electrónica que implicaba la no entrega de factura en todas las operaciones.

En concreto, evidenciaron que el contribuyente solo entregaba la factura electrónica a los clientes previamente registrados, mientras que, los no registrados, salían del establecimiento sin factura electrónica, a menos que hicieran procedimientos adicionales para descargarlas a través de la página web, lo cual constituye requisitos adicionales a los establecidos para la expedición de factura electrónica.

Por tanto, se concluyó en el procedimiento que los clientes no registrados no recibían su factura electrónica, a menos que se sometieran a procedimientos no contemplados por la norma, que trasladan la carga de entrega del vendedor o prestador del servicio al adquiriente y que no son los permitidos por la normativa.

Es importante mencionar que la Resolución 000042 de 2020 estipula que la entrega de la factura debe hacerse mediante el medio que elija el consumidor y, en caso de que no lo informe, a través de la impresión de la representación gráfica.

Así mismo, el Estatuto Tributario también contempla que, en todo momento, el establecimiento que está incumpliendo con los requisitos de facturación puede acogerse al pago de una multa para evitar los tres días de cierre.

La multa, dependiendo del hecho sancionable, se impondrá sobre los ingresos brutos operacionales del contribuyente en el mes anterior a la visita que originó el proceso, según el artículo 657 del ET.

Ante este cierre, el presidente Gustavo Petro, se pronunció en su cuenta de X, donde lanzó un mensaje contundente a los almacenes de cadena para evitar estos acontecimientos: "Por favor paguen los impuestos".