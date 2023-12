Nairo Quintana confesó sus expectativas con el Movistar Team para el 2024

El colombiano Nairo Quintana espera volver a su mejor nivel en su regreso a Movistar tras cuatro años de ausencia, con una ilusión propia "de un luchador" que a sus 33 años aún tiene mucho que demostrar.

"Llego con la ilusión de aportar al equipo mi experiencia y que siga siendo el gran equipo de antes. Tengo buena condición física, he entrenado todo el año, pero sin competir, que es lo único que me falta. Quiero volver a sentir el ritmo de carrera, la adrenalina de la competición", señaló Quintana tras la presentación del equipo en Madrid.

Lea también. Juan Jacobo Mantilla, el mejor deportista del año de Santander

Un año de parón que no ha disminuido la ilusión del ciclista boyacense, un luchador que nunca tiró la toalla.

"Entrenar sin dorsal es duro, pero en mi vida hice cosas aparte del ciclismo, he estado al lado de empresas y sociedades, soy un hombre de trabajo, he hecho algo de política para ayudar a la gente, he disfrutado de otras cosas que a veces no damos importancia", comentó.

Lea también. Nairo Quintana confirma cuál será su primera carrera y desde Europa revelan las grandes competencias en las que estará

Quintana, de 33 años, tratará de "preparar bien el Giro y la Vuelta" y demostrar que se puede volver a su mejor nivel, al que le llevó a ganar las carreras citadas.