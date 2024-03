Se mueve la general en la París-Niza: Egan Bernal vuelve a ser protagonista y los colombianos siguen sus pasos

El 'cafetero' llegó en la casilla 41 sin ceder segundos ante el ganador del día y se ubicó en la sexta posición de la general a 8'' de Laurence Pithie, número uno de la general.

Precisamente, el neozelandés del Groupama se colocó la camiseta que lo identifica como líder en una etapa en la que finalizó segundo, tras el neerlandés Arvid de Keijn del Tudor Pro Cycling Team, quien celebró su victoria tras 4:41:02.

"No me lo esperaba cuando salí esta mañana, pero es muy bonito llevar el maillot de líder en una carrera como ésta. Todavía estamos luchando por la victoria de etapa, por lo que es un poco decepcionante no haber ganado, pero De Keijn fue realmente rápido", mencionó Pithie tras cruzar la meta.