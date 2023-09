Video: Rigoberto Urán destapa los problemas a los que se enfrentan los ciclistas de Sudamérica

El ciclista antioqueño Rigoberto Urán se ha caracterizado por ser muy carismático y llamar las cosas como son.

Si bien su manera de ser extrovertida y alegre ha dejado un sinnúmero de anécdotas y momentos graciosos, también cuando se refiere a ciertos temas deja varios aspectos para analizar.

A principio de 2023, el pedalista sostuvo, en unas declaraciones que despertaron mucha polémica, que en Colombia “no tenemos ningún ciclista bueno. Los últimos que estaban eran Sergio Higuita, Daniel Felipe Martínez y Santiago Buitrago”.

Lea también. Nairo Quintana se dio el lujo de rechazar la oferta del mejor equipo del mundo

Y agregó: “No hay nada. No sé qué es lo que pasa. En Europa el ciclismo está muy fuerte. Muchos van allá, pero no aguantan dos años porque no son capaces de sostener el ritmo de carrera. Acá (en Colombia) se sigue trabajando, pero falta calidad”.