Mezclar el estudio con la actividad deportiva no es sencillo, pero la disciplina, el amor por una disciplina hacen que combinar las aulas con los campos de entrenamiento y de competencia, tienen su espacio en la ceremonia del Deportista del Año - Vanguardia 2019, que se llevará a cabo el próximo miércoles 11 de diciembre en el Salón Principal del Club del Comercio.

Para este galardón hay cinco deportistas nominados, una judoca, dos atletas y dos nadadores. Cada uno de ellos tiene méritos más que suficientes para hacerse acreedor a la distinción, pero uno sólo será premiado.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la Fase Final Nacional de los Juegos Intercolegiados se está desarrollando en este momento en Tunja y se extenderán hasta el próximo domingo 15 de diciembre, por lo que los resultados de todos los participantes no están registrados en esta publicación, pues alguno de ellos aún no han entrado en competencia.

Nominados

La lista de nominados a Deportista Intercolegiado de 2019, es la siguiente:

Angelina Palacio Romero (Judo): compite en la categoría Sub 15 +64 kilos, fue campeona municipal y departamental de Juegos Intercolegiados y del Nacional Intercolegiado Federativo categoría sub 15, campeona Nacional sub 15 y es integrante de la selección Colombia al Campeonato Panamericano en Guadalajara, México. Tiene pendiente su participación en la final nacional de los Juegos Intercolegiados.

Pedro Ayala (Atletismo): fue campeón en la fase municipal y departamental juvenil de lanzamiento de martillo y de disco en Juegos Intercolegiados. Hizo bronce en el Nacional sub 18 de Bogotá en disco; campeón Interclubes de martillo en Medellín. Tiene pendiente su participación en la final nacional de los Juegos Intercolegiados.

Stefany Paola López Mendoza (Atletismo): se coronó campeona en la fase municipal y departamental de la prueba de los 2.000 metros con obstáculos de los Juego Intercolegiados. Ganó bronce en el Nacional de cross country sub 18 en Tunja. Terminó segunda en la Carrera Atlética Internacional de Girardot. Se coronó campeona nacional de los 2.000 metros con obstáculos de categoría sub 18. Fue incluida en el programa Talentos del Atletismo Colombiano, TAC. Y tiene pendiente su participación en la final nacional de los Juegos Intercolegiados.

Nicholas Andrew Quintero Obando (Natación): integró la selección Colombia al Campeonato Suramericano Juvenil en donde ganó una medalla de bronce, y tomó parte de la Copa Pacífico en la que obtuvo un oro y un bronce. En el Nacional Interligas se hizo a cuatro metales dorados y a dos plateados.

Y en la Fase Final Nacional de los Juegos Intercolegiados sumó tres oros al ganar los 50 libres, 100 libres y 50 mariposa; ganó tres preseas plateadas en 200 combinados, 4x50 combinados y 4x100 libres, y ganó bronce en 4x100 combinados.

Juan Daniel García Ruiz (Atletismo): en 2019 Juan Daniel integró la selección Colombia juvenil y participó en la Copa Pacífico en donde obtuvo cuatro medallas. En el Nacional por categorías en 17 – 18 años, ganó cuatro oros y un bronce. En el Nacional de categoría abierta logró un oro y una plata. En Juegos Nacionales - Bolívar 2019 cosechó cuatro medallas, una de plata en 1.500 metros, y tres de bronce en 800 metros libres, 400 metros combinado individual y 200 metros pecho.

Y en la Final Nacional de los Juegos Intercolegiados logró oro en 1.500 metros y sumó cinco metales de plata en 100 y 200 pecho, 400 combinados, 4x50 combinados y 4x50 libre, y un bronce en 4x100.