Cada año que pasa permite ver nuevos talentos, deportistas que vienen de un proceso y que temporada tras temporada van elevando su nivel, mostrando resultados y haciendo gala de unas condiciones excepcionales que permiten pensar en un auspicioso futuro, no solo para ellos, sino para Santander y Colombia.

Para esos deportistas nuevos y que avanzan continuamente en su nivel de competencia, hay reservado un galardón en la ceremonia de proclamación y exaltación del Deportista del Año – Vanguardia 2019, el de Mejor Deportista Novato.

Estos deportistas, en poco tiempo demuestran que tienen las habilidades para transformarse en los campeones del futuro. Para ellos, que muy temprano luchan por los primeros lugares, el objetivo es mantenerse en la cima para en poco tiempo asumir el ‘reinado’ en sus actividades.

Judo, Ajedrez, Atletismo y lucha olímpica son las disciplinas deportivas que aportan atletas para la categoría de Deportista Novato de este año.

Angelina Palacio Romero (Judo):

Compite en la categoría Sub 15 +64 kilogramos. Fue campeona Nacional Intercolegiado Federativo categoría sub 15, campeona Nacional sub 15 y es integrante de la selección Colombia al Campeonato Panamericano en Guadalajara, México.

Santiago Arciniegas Castro (Ajedrez):

Su máximo logro el título de Maestro Fide, tras coronarse campeón del XVII Festival de la Juventud de Centroamérica y del Caribe disputado en Tegucigalpa, Honduras. Terminó tercero en el Campeonato Nacional sub 16 en Cali; y finalizó cuarto en el IRT Ciudad Bonita.

Juan Sebastián Ascanio (Atletismo):

Se coronó campeón suramericano en los 3.000 metros con obstáculos, fue sexto en el panamericano sub 20 en Costa Rica; fue campeón del Nacional Interclubes de Cali y en el Campeonato Nacional sub 20 en Bogotá;. También hizo plata en el cross country en Castilla La Nueva, España.

Erick Barbosa (Atletismo):

Campeón nacional Interclubes y sub 20 en lanzamiento de martillo; campeón en el Nacional de Lanzamientos; bronce en el Suramericano sub 20 en Ecuador.

Jhonny Arias Berdugo (Lucha):

Consiguió medalla de oro en la Copa Colombia de Medellín y en el Nacional Junior en Neiva. En el panamericano junior de Brasil obtuvo medalla de plata, e hizo bronce en la Copa Colombia de Rionegro.

Greidy Abigail Estupiñán Pérez (Lucha):

Hizo oro en la Copa Colombia de Medellín y en el Nacional Junior en Neiva; en el Panamericano Junior de Brasil hizo plata; plata en Copa Colombia de Buga y oro en la Copa Colombia de Rionegro. Terminó la temporada con medalla de oro en los Juegos Nacionales.