Seis opcionados al galardón a Mejor Liga

Hoy conoceremos cuáles son los nominados en la categoría a Mejor Liga para la ceremonia del Deportista del Año - Vanguardia 2019.

Como siempre, es importante la labor que cumplen las ligas desde lo administrativo, gestionando no solo recursos cuando los hay, o administrando pobreza en algunos casos, sino haciendo un sinnúmero de labores para sobresalir. Esto las hacen merecedoras de una distinción, pues el trabajo fue arduo durante todo el año.

Para este año, hay seis aspirantes al galardón a la Mejor Liga, y la lista la conforman atletismo, baloncesto, fútbol, lucha olímpica, patinaje y squash.

Conozca cuáles son los méritos de cada una de ellas para optar a la distinción.

Liga Santandereana de Squash: durante 2019 el squash santandereano ha seguido mostrando resultados, destacándose especialmente con los juveniles, con los que ha sumado nueve medallas internacionales, cinco preseas en el Suramericano de Bolivia (dos oros y tres platas) y cuatro metales en el Panamericano de Canadá (un oro, una plata y dos bronces).

Tuvo presencia en el Mundial Junior y ya tiene jugadores en la selección nacional para el Suramericano Junior de Quito, Ecuador. Y como todos los años, organizó una Válida del Circuito Nacional y desarrolló el curso internacional de entrenadores.

Y en Juegos Deportivos Nacionales cosechó cinco medallas, una de plata y cuatro de bronce.

Liga Santandereana de Baloncesto: en lo que va del año, el baloncesto santandereano ha conseguido los títulos en el Nacional Interligas femenino sub 12 en Armenia y Fusagasugá y el de la Copa Especial Femenina categoría mayores. Se sumaron sendos subtítulos en Nacional Interligas masculino en sub 12 y en el Nacional sub 17. Se logró el tercer lugar en el Interligas sub 15 femenino, así como el cuarto puesto en el infantil sub 14 y el quinto lugar en el Nacional sub 16. A lo anterior se suma la clasificación de los equipos, masculino y femenino, a Juegos Deportivos Nacionales, en donde consiguió una histórica medalla de plata con el equipo femenino.

Liga Santandereana de Lucha: Sigue haciendo crecer su semillero y logrando figuraciones importantes en Colombia y en el exterior, pues mantiene a varios de sus integrantes en selecciones Colombia en diversas categorías. En la temporada, sumando todas las categorías, ha conseguido más de 50 preseas, incluyendo varias en certámenes internacionales y del ciclo olímpico.

Sin embargo, su máximo logro lo consiguió en los Juegos Nacionales en donde fue la mejor de Santander, en donde logró cuatro oros, cuatro platas y un bronce.

Liga Santandereana de Atletismo: además de mantener vigente el atletismo santandereano en el ámbito nacional, se encargó de la realización de eventos nacionales como el Festival Nacional Preinfantil e Infantil y el Campeonato Zonal Nacional del programa TAC en Bucaramanga. Igualmente se encargó de ejecutar el programa atlético de los Juegos Acord Nacional y de los AIPS en La Flora. Igualmente dio apoyo al Club Gacelas en la realización de su Festival Nacional. Y además se participó en todos los eventos nacionales de Federación, logrando figuraciones importantes, así como en Gran Prix Internacionales realizados en nuestro país. Además, tuvo a varios deportistas en selecciones Colombia. Pasó en blanco en Juegos Nacionales, pero seguro dará de qué hablar en la Final Nacional de los Juegos Intercolegiados.

Liga Santandereana de Fútbol: ha tenido un buen año, logrando subtítulos nacionales con las selecciones femeninas juvenil y prejuvenil. Además, clasificó a Juegos Deportivos Nacionales en ambas ramas, en donde no logró subir al podio, y viene cumpliendo un buen proceso con sus diferentes categorías, especialmente en damas.

Liga Santandereana de Patinaje: este deporte ha venido resurgiendo, prueba de ello son los logros que se han ido obteniendo en los últimos años, y especialmente en 2019, en los que ha vuelto a ser protagonista en el peleado y exigente ámbito nacional, al punto que ya se consiguió un título en una válida nacional y un subtítulo en otra.

A lo anterior se le suma el título mundial obtenido por Juan Jacobo Mantilla Pinilla en la cita ecuménica de Barcelona, España. También obtuvo un oro en los Juegos Nacionales.