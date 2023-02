“Si el señor Lucas González viene al fútbol colombiano a hacer eso, es mejor que se vaya y me gustaría decírselo como se lo mandé a decir en la cara. Aquí hubo una etapa funesta en el fútbol colombiano y ya la quemamos. Me encantaría que alguien de la Dimayor hubiera estado hoy para que viera lo que pasó”, indicó Pinto.

“Hacia 30 años no veía lo que vi hoy, marrullería y pérdida de tiempo. Lo que vi hoy es una vergüenza, lo que se permitió hoy, el parar el partido, el tirarse al piso, eso hay que acabarlo, eso no es fútbol”, fueron las palabras de Pinto al referirse al planteamiento de Águilas que se llevó un punto de Cali.

Con la igualdad entre Deportivo Cali y Águilas Doradas, que se saldó con un empate 1-1, se cerró la quinta fecha, en la que está aplazado un duelo (Unión Magdalena vs. Chicó).

Las fuertes declaraciones de Jorge Luis Pinto, el liderato de América de Cali, el buen instante de los equipos ‘chicos’ y el mal momento de Once Caldas y Junior de Barranquilla, fueron algunos de los hechos llamativos de la quinta jornada de la Liga BetPlay I de 2023.

Cali, en tres juegos, aún no gana y todavía no está cómodo en el promedio del descenso, mientras que Águilas, después de cinco duelos, aparece invicto con nueve puntos, luego de enfrentar a Nacional, Junior, Tolima, Once Caldas y Cali.

Por otra parte, uno de los pocos equipos que ‘sacan la cara’ por los denominados grandes, es el América de Cali, que venció ‘in extremis’ a Independiente Medellín, para asumir el primer lugar de la tabla de posiciones con 10 unidades.

Mientras los ‘rojos’ de Cali tienen un buen inicio de campaña, los de Medellín aumentaron la crisis, porque nada que ganan y la afición ya ha mostrado el inconformismo con los pupilos de David González.