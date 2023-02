"Nos quedamos con el sinsabor por la mano del penal. Si el árbitro acierta, era un penal claro", dijo el delantero Teófilo Gutiérrez a 'Extratiempo', al cierre del partido entre Atlético Bucaramanga y Atlético Nacional, que se cumplió este domingo y que finalizó 1-1.

Transcurría el minuto 64 del compromiso correspondiente a la quinta fecha de la Liga BetPlay I de 2023 del fútbol colombiano, cuando el defensor de Atlético Nacional tocó dos veces con la mano el esférico. La primera fue en un rebote y en la segunda, que parece más sancionable, se lanza al suelo para cortar un remate y el balón vuelve a dar en la mano.

Uno de los aspectos que llamó la atención es que el VAR no intervino para analizar la situación.

Con respecto al tema, Andrés Javier Grimaldos, de la cuenta de Twitter El VAR Central, quien analiza las acciones polémicas del fútbol, indicó que "en mi opinión era cuanto menos revisable, pues es una jugada de interpretación y dudo que el árbitro la haya visto porque fue una acción muy rápida. Lo mejor era que el VAR lo invitara a una revisión y que él mismo diera una última palabra".

Y agregó: "Zapata va con todo a bloquear un tiro que va a puerta y él toma el riesgo de que el balón le dé en cualquiera de sus dos manos/brazos, por eso en mi opinión sí es cobrable. Al final el VAR decide por sí mismo que fue una jugada de rebote, accidental, pero es una facultad que le corresponde al árbitro en mi opinión".

El periodista Juan Felipe Cadavid, por su parte, señaló en su canal de Youtube que "Zapata no hace un movimiento adicional con la mano, no la abre, no expande su cuerpo, tiene la mano donde debe estar, no la tiene en una posición rara y por eso para mí no es una mano punible".

El reglamento marca que "será mano cuando se posicionen de manera antinatural y consigan que el cuerpo ocupe más espacio. Se considerará que un jugador ha conseguido que su cuerpo ocupe más espacio de manera antinatural cuando la posición de su mano o brazo no sea consecuencia del movimiento de su cuerpo en esa acción concreta o no se pueda justificar por dicho movimiento. Al colocar su mano o brazo en dicha posición, el jugador se arriesga a que el balón golpee esa parte de su cuerpo y esto suponga una infracción".

El periodista Felipe Zarruk, columnista de esta casa periodística, aseguró en su cuenta de Twitter que "se anula bien el segundo gol de Nacional, pero y el penal a favor del Bucaramanga, ¿esa mano qué? ¿Nos hacemos los de la vista gorda? Qué lindos".

La acción ha tenido muchas reacciones en las redes sociales, principalmente de los seguidores del Atlético Bucaramanga, quienes consideran que se vieron perjudicados.