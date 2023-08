El nombre de Dayro Moreno es sinónimo de gol y así lo confirmó este viernes 25 de agosto al marcar la anotación que le dio el triunfo 1-0 a Once Caldas sobre Atlético Bucaramanga y que lo convirtió en el tercer máximo artillero del fútbol colombiano.

“Primero buscaré un título y en lo personal buscaré el récord del máximo goleador del fútbol colombiano”, afirmó Dayro Moreno en una entrevista para AS.

Video | No para la violencia en el fútbol: brutal agresión a hincha de Millonarios en el estadio del Cali

Precisamente por ese objetivo que tiene planteado, Dayro Moreno ha motivado también a sus compañeros del Once Caldas, para que lo asistan con precisión y así llegar a la cifra de Sergio Galván Rey.

“Con ellos converso, les digo que me busquen, le tengo un premio al que me hace un pase gol. Eso es lo importante, tenemos un grupo lindo (...) Digo que les tiro 300 ‘luquitas’ por pase gol. Antes del partido les digo: ahí voy a estar para que me la tires”, indicó Dayro Moreno