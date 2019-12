El segundo semestre del 2018, en el que conformó una dupla temible con su paisano Michael Rangel, está grabado en la memoria de los amantes del buen fútbol en Santander, quienes llegaron a ilusionarse con la primera estrella del club búcaro. La partida de Sherman Andrés Cárdenas Estupiñán al Junior de Barranquilla deja un sabor amargo en quienes identifican en el jugador a un hombre clave para el andamiaje de cualquier equipo.

Su salida del Atlético Bucaramanga duele, pero el dolor es más intenso cuando se analiza con calma y se llega a la conclusión de que no se aprovechó como correspondía la calidad de un futbolista de su talla.

El talentoso mediocampista santandereano, por cosas de la vida, pues su hija tuvo un inconveniente médico, regresó al club que lo vio nacer en el profesionalismo en el 2005 cuando apenas tenía 16 años, en el mejor momento de su carrera y le regaló a los hinchas ‘Leopardos’ dos años de un fútbol exquisito.

Con Sherman, el Atlético Bucaramanga apenas clasificó una vez de cuatro posibles a los cuadrangulares semifinales de la Liga Águila, pero más allá de las derrotas del equipo, siempre dio gusto ver a un futbolista que dejaba huella en cada partido.

Con una gambeta, un pase entre líneas, una asistencia de 30 metros, un tiro libre por debajo de la barrera, un gol a pura habilidad o con un remate de larga distancia, el ‘enano’, como cariñosamente le dicen, siempre dejó impregnado el aroma del buen juego.

Pero esa clase de talento siempre quiere más. En el Atlético Bucaramanga estaba condenado a ser uno más del campeonato y él está acostumbrado a otra cosa. Fue multicampeón con Atlético Nacional y además llegó a lo más alto con Junior. En Brasil también festejó con el Atlético Mineiro y el Vitória.

Los buenos jugadores no están conformes en la derrota y eso motivó al alumno aventajado del Atlético Santander, pues cuenta su entrenador Nelson Maestre que lo ponía a jugar con categorías mayores, a buscar un nuevo rumbo.

Sherman vuelve a Junior de Barranquilla por pedido del entrenador Julio Avelino Comesaña, quien encuentra en el mediocampista de 30 años al hombre idóneo para manejar las acciones desde la mitad de la cancha.

En el elenco ‘tiburón’, Sherman estará mejor rodeado y, seguramente, no le tocará cobrar el tiro de esquina y cabecearlo. Levantará la cabeza y encontrará socios que le devuelvan una ‘pared’ y no un ‘ladrillo’. Dejará ‘mano a mano’ a un compañero y correrá después a festejar el gol y no se tomará la cabeza por una mala definición.

Junior se presenta como la oportunidad para que el santandereano luche por nuevos títulos locales y, por qué no, con uno continental, debido a que los ‘curramberos’ sueñan con una destacada Copa Libertadores y de hecho por eso lo llevaron.