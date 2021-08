Atlético Bucaramanga aumentó la ‘deuda interna’ al empatar 1-1 en casa frente a Atlético Huila, situación que se logra solventar con la perfecta campaña a domicilio, que lo mantiene en el podio de la Liga BetPlay II de 2021 luego de seis jornadas.

Contra los ‘opitas’ los santandereanos no consiguieron imponer su fútbol y cedieron una igualdad producto de los errores defensivos y también la falta de claridad e intensidad en ataque.

Aunque por momentos el equipo se mostró quedado en lo físico, el entrenador Óscar Upegui indicó que es normal porque “estamos en la sexta fecha de la Liga, más la doble fecha de Copa. Hemos tenido una base de jugadores que ha tenido un desgaste normal. El hecho de que comenzamos con el marcador en contra en los últimos juegos nos hace tener un desgaste mayor. Pero si hay algo que resaltar de este grupo es la actitud y el deseo de salir adelante”.

De los nueve puntos disputados en la ‘Ciudad Bonita’, el conjunto ‘Leopardo’ consiguió solo cuatro, y los cinco perdidos los recuperó y dejó en ganancia por fuera, donde sí tiene campaña perfecta con nueve unidades de nueve disputadas.

“Nos cuesta en casa, pero estamos trabajando para mejorar. Los equipos han venido y con sus argumentos no nos han dejado poner en el terreno de juego las armas que nosotros tenemos; el grupo ha asimilado la situación y ha recuperado los puntos perdidos en casa de visitante”, explicó Upegui.

Sin embargo, el estratega santandereano invitó a reconocer lo positivo del equipo, que es tercero de la Liga con 13 puntos y que en líneas generales conserva un buen desempeño.

“Yo creo que uno tiene que tratar de colocar las cosas en su contexto y ver que este equipo ha venido haciendo una gran Liga y que no se ganara en casa no significa que ya todo está dicho y que el trabajo no es bueno; es todo lo contrario, nosotros queremos ganar, pero el rival también. Terminamos en el décimo lugar el semestre pasado y hoy somos terceros y estamos a tres puntos del líder, y creo que no se puede dejar de lado el trabajo que se está haciendo”, dijo el director técnico búcaro.

Ahora, el Atlético se debe concentrar en su partido de este jueves, por la ida de los octavos de final de la Copa BetPlay ante Santa Fe y posteriormente el lunes 30 de agosto de visitante ante Alianza Petrolera, que suma 10 puntos, por la séptima jornada de la Liga.

“Asumimos este juego ante Santa Fe con las mismas ganas de todos los partidos; queremos competir de la mejor manera, no tenemos un grupo tan amplio, pero tenemos un gran grupo y vamos a tratar de competir para conseguir un buen resultado”, agregó Upegui.