Triunfar en la Liga de Italia Femenina es el objetivo que tiene Yoreli Rincón con la Sampdoria, el equipo con el que firmó la futbolista.

Tras estar dos temporadas con el Inter de Milán, la santandereana fue confirmada, presentada y ya se encuentra trabajando con su nuevo club, con el que sueña con tener un gran rendimiento.

Rincón, quien aprovechó para recordar a su querida Piedecuesta, analizó lo que viene para ella en este 2021, su veto en la Selección Colombia, lo que más extraña de Santander y sobre su carrera.

¿Cómo va la pretemporada?

“Llevamos 15 días. Las pretemporadas son fuertes, tediosas, tienden a ser un poco cansonas, son días en los que te estallan después de un mes y medio de para. Siempre cuesta bastante volver a tomar el ritmo”.

¿Por qué eligió la Sampdoria?

“Aprendí muchas cosas en el Inter, el idioma y me adapté. Me gusta la idea de estar acá. Estaba en vacaciones, recibí una mejor oferta de lo que tenía y siempre he dicho que es mi pasión, pero es mi trabajo y donde me brinden mejores posibilidades voy a decir que sí”.

¿Qué tal las vacaciones en tierra santandereana?

“Muy bien. Después de la pandemia quería dar a conocer muchas partes de Santander, que ni siquiera nosotros los santandereanos sabemos que existen, porque siempre pensamos en ir a la costa o hacia Antioquia, pero en Santander hay una cantidad de maravillas. Creé ese programa en redes sociales, de lo mejor de Santander. Disfruté muchísimo, recorrimos muchas partes”.

Lea también. “Ni uno es el mejor cuando gana, ni es el peor cuando pierde”: Óscar Upegui, DT del Bucaramanga

¿Cuál ha sido su momentos más lindo en el fútbol?

“Sería muy envidioso decir que hay un solo momento cuando estoy viviendo todo un sueño desde hace 15 años y ya profesional desde hace diez. He vivido momentos muy bacanos, los Mundiales, el de 2010, el Sudamericano de Bucaramanga, el gol contra Suecia en el Mundial que fue el mejor, ser la primera jugadora colombiana en jugar una Champions (2013) y no puedo dejar pasar la única Copa Libertadores que ganamos con el Atlético Huila”.

¿Qué piensa si le digo que la Liga Colombiana dura tres meses?

“Diría que no me hagan preguntas porque me hace abrir la boca y cada vez me gano más vetos, eso no es un secreto. Tampoco me quiero seguir metiendo en problemas. Todo el mundo sabe que es insólito una Liga de tres meses y un salario de dos meses”.

¿A propósito del veto, no es increíble que la mejor jugadora no haga parte de la Selección Colombia?

“(Tapa su boca con las manos) Siguiente pregunta (risas)”.

¿Qué retos tiene con la Sampdoria?

“Es un equipo nuevo, me han tratado muy bien, han armado un equipo importante. Conozco varias jugadoras, que fueron compañeras mías en el Inter y otras que estuvieron el año pasado en el Milán y el Nápoli. Me gustó mucho porque es una ciudad en la que los hinchas son más apegados. Ya se van a dejar entrar hinchas al estadio y eso motiva. Jugar fútbol sin hinchas era muy difícil, no se sentía la misma emoción. La expectativa es dar lo mejor de mí, dar el mayor número de asistencias posibles por partido y campeonato, eso es en lo que me baso. Concentrada, a prepararnos muy bien para lograr los objetivos”.

Lea también. Barras bravas: ¿se nos está saliendo de las manos?

¿Qué es lo que más extraña de Santander?

“Aprendí a salir de mi casa desde muy temprano. Como acabé de estar allá estoy tranquila, pero en octubre ya comienza a ‘pesar’ el corazón. A los tres o cuatro meses ya me empieza a hacer falta todo”.

¿Qué disfruta más, hacer un gol o dar una asistencia?

“Una asistencia, mil veces”.

¿Todavía siente esas ‘mariposas’ en el estómago antes de salir a la cancha?

“Sí, hay días en que se apagan, pero siempre se sienten. Tengo que sentirlas siempre”.