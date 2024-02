El entrenador de Atlético Nacional advirtió que reservaron energías para enfrentar a Millonarios.

“Hacerle un reconocimiento a Patriotas. Si bien no han ganado, sus estadísticas han sido superlativas con partidos de buena presentación, al final los resultados no se le han dado. No enfrentamos a un rival fácil y la cancha estaba dura. Por más que uno no quiera, la altura alcanza a golpear, pero los muchachos hicieron un buen esfuerzo físico. No desarrollamos todo lo que queríamos. Hay que revisar internamente lo que sucedió porque pudo ser la cancha, la altura, el trabajo del rival. Si nos faltó a nosotros habrá que asumirlo y por supuesto mejorar”, dijo el DT 'verdolaga'.

Lea también. Se destapan los motivos de la salida de James Rodríguez del Sao Paulo

A la hora de repasar el desempeño de su equipo, Bodmer indicó que “jugar bien es relativo. Al frente había un rival que hizo un gran trabajo y hay que competir, evitar que nos conviertan e intentar llegar a gol, lo hicimos 4 veces de manera clara. Había que economizar energías porque tenemos un partido el domingo contra Millonarios en casa. Debemos cuidarnos y llevar una nómina que esté lo más saludable posible”.