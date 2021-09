Si por fuera del campo los hinchas se comportaron mal, con enfrentamientos con la Policía, dentro del terreno de juego los jugadores del Atlético Bucaramanga cometieron muchos errores que les costó la derrota 4-3 ante Millonarios, en la novena fecha de la Liga BetPlay II de 2021.

El conjunto ‘Leopardo’, que había tenido un brillante inicio de temporada, agotó sus ahorros con una nueva derrota en calidad de local, donde de cinco juegos, con 15 puntos en disputa, únicamente ganó uno, empató otro y perdió tres, para únicamente cuatro unidades.

Lea también. “Atlético Bucaramanga es un buen equipo y queremos potenciarlo más”: Néstor Craviotto

El interinato de Sergio Novoa en esta ocasión no dio el resultado esperado con un empate ante Once Caldas y una caída frente a Millonarios; y no solo los resultados, sino el juego, confirma que fue apresurado el despido del entrenador Óscar Upegui, quien tenía un rendimiento por encima del 60%.

El Atlético Bucaramanga de ayer evidenció los errores que hace algunas fechas no eran tan notorios. Una defensa que cada vez que fue atacada se observó vulnerable y que le otorgó muchas facilidades a un Millonarios que aprovechó.

El cuadro ‘amarillo’, no por más, es el club más goleado del campeonato con 15 anotaciones encajadas y en ofensiva aparece como la más efectiva (17 tantos marcados).

Lea también. Una actuación de la Selección Colombia que ilusiona con clasificar a Catar 2022

Equilibrio, es la palabra que se tendrá que memorizar tanto el nuevo entrenador del Atlético, el argentino Néstor Craviotto, así como el plantel de jugadores, para evitar caer más en la tabla de posiciones.

Justamente, el conjunto búcaro registra 14 puntos y continúa en el grupo de los ocho mejores, pero sin los ahorros de jornadas pasadas y con varios clubes que amenazan con quitarle el lugar en los lugares de privilegio.

El partido

Parecía una jornada para acabar con el ayuno de triunfos en casa, porque muy temprano, en el minuto 12. Dubán Palacio adelantó al Bucaramanga con un potente remate.

Millonarios asumió el control del balón, pero sin profundidad y sobre el cierre del primer periodo aparecieron las fallas defensivas e individuales de los ‘amarillos’, para que Daniel Ruiz (45’+2’) y Fernando Uribe (45’+3’) dieran vuelta al resultado para los ‘embajadores’.

Lea también. Destacado aporte de Santander a la Selección Colombia de Squash

En la segunda parte, los ‘Leopardos’ adelantaron las líneas, tuvieron el empate, pero del 2-2 en los pies de Brayan Fernández, pasaron al 4-1 con nuevas fallas de la zaga que capitalizaron otra vez Daniel Ruiz (64’) y Fernando Uribe (66’).

Pero así como el local falló, el visitante también se equivocó y permitió la reacción de un Bucaramanga que puso el juego 4-3 a falta de 10 minutos con los aciertos de Álvaro Meléndez (70’) y Michel Acosta (79’), pero que no le alcanzó para sumar un punto.