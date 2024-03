Presidente de Atlético Nacional entregó balance de su gestión en el club

Pablo Repetto fue presentado como nuevo timonel y en él están sembradas las esperanzas de mejora.

Luego de un largo tiempo, los directivos de Atlético Nacional rompieron el silencio y tocaron diferentes temas.

Mauricio Navarro, presidente del denominado 'rey de copas', dio la cara.

Lea también. Se conocieron las razones de la renuncia de Dorlan Pabón al Atlético Nacional

El directivo sostuvo, frente al pedido de que renuncie, que "​¿Traer el técnico y salir de nuestros cargos? Lo que nosotros debemos hacer es las evaluaciones pero eso es al final de los torneos, no solucionamos nada con salir corriendo y que no podamos hacer frente a un mal momento, hace unos meses nos abrazábamos cuando le ganamos a Millonarios la Copa, hoy estamos trabajando, la conciencia está".

"Yo he recibido amenazas como muchas personas en Atlético Nacional, uno lo pone en conocimiento de las autoridades y hasta ahí llega. No es nuevo. Desde ese episodio del partido contra América aumentaron las amenazas. Tenemos una crisis de resultados no deportiva ni directiva. La junta está analizada por nuestros jefes. Si usted mira la situación global, el último año y medio, la calificación fue buena", agregó el dirigente 'verdolaga'.