Una carta de no renovación de contrato fue la ‘gota que derramó el vaso’ de las relaciones del defensor Fabio Rodríguez con el Atlético Bucaramanga.

El lateral, en diálogo con Extra Tiempo, se desahogó y reveló los problemas que ha tenido que afrontar en el cuadro ‘Leopardo’.

“No me dan la cara y me dejan la carta de no renovación. Estoy muy triste por las formas como están pasando las cosas porque yo siempre respondí en la cancha”.

Después de dos años en los que tuvo que enfrentar dos cirugías a causa de una lesión, Fabio volvió a jugar en los últimos partidos del primer semestre de 2021, con aceptables presentaciones, pero ahora sostiene que le dieron un mal trato.

“Yo me lesioné defendiendo al equipo y en los últimos dos años no he recibido el sueldo completo y me han tenido al margen, me tocó entrenar por mi cuenta porque muchas veces no me dejaban entrenar con el equipo”, dijo.

Y agregó: “Yo incluso puse 50 millones de pesos para rescindir el contrato con Águilas para jugar acá. Soy al único que le pagan solo el 70% de un sueldo, porque acá está la doble contratación, seguro para eludir parafiscales, y ese otro excedente no ha llegado. Si quieren que me vaya no hay problema, pero que nos sentemos a arreglar la deuda”.

Rodríguez hizo parte, como titular, de la última destacada campaña de Atlético Bucaramanga, en la temporada 2018, de la mano del entrenador Flabio Torres y con hombres destacados como Brayan Rovira, Marlon Torres, Sherman Cárdenas y Michael Rangel.