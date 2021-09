“Si no se gana los proyectos no sirven”: Néstor Craviotto, DT de Atlético Bucaramanga

Optimista y confiado en sacar adelante al Atlético Bucaramanga se mostró el nuevo director técnico del cuadro ‘Leopardo’, Néstor Craviotto, quien en rueda de prensa sostuvo que quiere ser la excepción a la regla de que los directores técnicos duran muy poco en el club y también pretende diseñar un sistema de juego que le brinde equilibrio defensivo.

El estratega argentino, de 57 años, recibe a un equipo en la quinta casilla con 14 puntos luego de nueve fechas, con la delantera más goleadora, pero con la defensa más vulnerada.

“Venimos a ser la excepción, pero sabemos que jugamos todo el día con los resultados. Lo más importante es ganar, si no se gana los proyectos no sirven. Si a los cuatro partidos no ganas, te sacan y así es acá y en todas partes. Somos un cuerpo técnico que le encanta ganar, es lo que le vamos a imponer a los jugadores. El rival tendrá que correr y matarse para ganarnos”, indicó Craviotto al ser consultado por los constantes cambios de entrenadores en el equipo amarilla (17 en cinco años y 5 en 2021).

Del desequilibrio que muestran los santandereanos en el sector defensivo, es consciente de que se debe mejorar.

“Lo vengo viendo desde hace tiempo, con la delantera más goleadora pero la valla más vencida, queremos un equipo equilibrado, ser un equipo que no le hagan goles. Que sea un equipo corto, yo vi un equipo largo en el partido reciente, el medio era un desierto, no había nadie. Trabajar la tenencia de la pelota, tenemos que manejar más el balón, pero también quiero ser directo en el ataque”, dijo Craviotto, que en 2018 llevó al Huila a las semifinales de la Liga y en 2019 ascendió al Pereira.

Referente a lo que pretende con su plan de juego, el timonel argentino sostuvo que “los muchachos se han acoplado bien en lo que queremos trabajar, queremos un equipo más corto y para eso tenemos que correr y que todos se apoyen. Ellos mismos están corriendo mejor, a veces corrían de más y lo hacían mal, estamos buscando que corran bien, que sean parejos y ordenados”.

Craviotto, que como jugador hizo parte de dos históricos del balompié gaucho, Estudiantes de La Plata e Independiente de Avellaneda, y con la Selección Argentina ganó las Copas América de 1991 y 1993, se estrenará en el banco búcaro este domingo, de visitante frente a Águilas.

“Conocemos a Águilas, sabemos como juegan, los tenemos estudiados. Vamos a trabajar sobre táctica fija, el posicionamiento, la comunicación que hay es poca, pero estamos muy contentos porque los jugadores están muy receptivos y nos damos cuenta en el trabajo y la actitud de que ellos quieren”.

Otro de los aspectos que debe corregir el nuevo cuerpo técnico es la dificultad para ganar en casa, donde de cinco partidos únicamente ganó uno, empató otro y perdió tres; mientras que la presencia entre los ocho es producto de la sobresaliente presentación a domicilio, con 10 puntos de 12 posibles (tres triunfos y un empate).