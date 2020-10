Suspenden el reconocimiento deportivo del Cúcuta

El ministro del Deporte, Ernesto Lucena, anuncio este jueves en rueda de prensa la suspensión del reconocimiento deportivo al Cúcuta Deportivo.

“El no pago de las acreencias laborales”, apuntó el Ministro, es una de las razones para suspenderle la figura al equipo nortesantandereano, que por estos días disputa los partidos de la Liga BetPlay en Armenia.

Lea también. Eduardo Pimentel hizo públicas acusaciones de directivos de arreglo de partidos en el fútbol nacional

El cuadro motilón, que está bajo el mando de José Augusto Cadena, cumple una pobre actuación en el campeonato, con serias dificultades para cumplir con sus obligaciones con los empleados.

“Se han cumplido todas las instancias del código de procedimiento, basados en el decreto ley 1228 de 1995 a través de la Dirección de Inspección Vigilancia y Control, hemos surtido todo el proceso con el Cúcuta Deportivo por el no pago no acreencias laborales, el no pago de muchos de sus parafiscales y sobre esa base lo que hemos dicho es que el que no cumpla con los derechos de los jugadores tendrá sanción”, dijo Lucena.

El ministro añadió que el equipo ya fue notificado de la decisión y además “habrá una multa para su presidente Augusto Cadena”, quien en años anteriores también fue el máximo accionista de Atlético Bucaramanga, elenco con quien justamente vio suspendido el reconocimiento deportivo.

Cúcuta deberá ponerse al día con sus obligaciones, para poder seguir participando en la Liga BetPlay.