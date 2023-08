“Se generaron bastantes opciones de gol, muy claras. A veces uno dice, esta por qué no entra, pero estamos tranquilos. El equipo está jugando bien, creo que desde atrás estamos sacando bien el balón, las opciones no nos llegan por arte de magia, sino que son elaboradas. Nos toca ser un poquito más finos arriba, pero estamos tranquilos. Yo creo que preocuparnos porque no estamos haciendo gol no cabe la palabra, porque habría que preocuparnos es si no las generamos, pero es todo lo contrario, entonces con tranquilidad sabemos que van a llegar los goles”, explicó Alexis Márquez, director técnico de Atlético Bucaramanga.

El estratega opinó sobre la jugada del penal y dijo que tenía que “mirarla bien, no puedo decir si fue o no fue”. Además, Alexis Márquez descartó que el equipo vaya a tener inseguridad por los constantes fallos en el ataque.