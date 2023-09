"Siempre que he estado en el fútbol la pasión mía es traerme el fútbol profesional para Ocaña y es un sueño que lo iré a cumplir", agregó el dirigente y político, que tiene el lema "yo soy Óscar Álvarez, el gerente pa’ la gente".

"Yo soy un amante del deporte, Ocaña tiene que convertirse en un fortín deportivo, mi gran compromiso es traer el fútbol profesional, es un compromiso que he soñado y que he luchado, pero hay que hacer ciertos arreglos, los escenarios deportivos hay que arreglarlos", dijo Óscar Álvarez.

No sé le ocurra jovencito, tenemos más de 40 abogados que estarán encargados de investigarlo. @FLSurOficial atentos todos, prometiendo allá lo que acá no ha hecho. pic.twitter.com/XaEzT1y1Gr

"Señor Óscar Álvarez usted es el dueño de Atlético Bucaramanga, pero este club es patrimonio de Santander, no prometa falsas ilusiones a los ocañeros, primero no tienen estadio apto para jugar la Liga, no hay conectividad aérea y recuerde que el Bucaramanga es de Santander. Ni lo contemple", publicó Sergio Prada, periodista deportivo, en su cuenta de X, antes Twitter.

Así mismo, en la cuenta de X de @corazonleopardo, que pertenece al periodista Andrés Marocco, expresaron que: "Sépanlo señores directivos, jamás se van a llevar el equipo de la ciudad. Nunca vamos a permitir que su grosería e ineptitud se imponga. Este es el Atlético Bucaramanga de la ciudad, de los hinchas, de los periodistas de la casa, ustedes son pasajeros. Este no es el Atlético Álvarez".

Óscar Álvarez hace parte del Atlético Bucaramanga desde el 31 de mayo de 2012, cuando le compró la institución a José Augusto Cadena, que tenía al club en la B.

Los aficionados del conjunto bumangués también han expresado su molestia por esta postura del dueño del equipo.