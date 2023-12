El portugués José Mourinho, entrenador de la Roma, cargó este sábado contra el árbitro que el próximo domingo dirigirá el duelo de los romanos contra el Sassuolo en la Serie A, el italiano Matteo Marcenaro, al que acusó de no tener "la estabilidad emocional" suficiente para un "partido de este nivel".

Mourinho incendió la previa del duelo ante el Sassuolo que, en caso de victoria, podría colocar a los suyos en puestos de Liga de Campeones.

"El árbitro me preocupa, lo hemos tenido tres veces como cuarto árbitro y la sensación es que no tiene la estabilidad emocional para un partido de este nivel. No es solo un Sassuolo-Roma, estamos a tres puntos de la zona de Liga de Campeones", dijo en rueda de prensa.

Pero Mourinho no solo señaló al árbitro principal, sino al que estará en el VAR, el italiano Marco Di Bello.

"El perfil del árbitro no me deja tranquilo, ni siquiera el que estará en el VAR, es un árbitro con el que siempre hemos tenido mala suerte", añadió.