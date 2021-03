El entrenador santandereano Jorge Luis Pinto se encuentra involucrado en una incómoda situación a raíz de su salida hace alrededor de seis años de la Selección de Costa Rica, a la que llevó a los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014.

El estratega sangileño tuvo que declarar en el proceso judicial que se lleva a cabo entre tres jugadores, liderados por Keylor Navas, y exdirectivos de la Federación Tica de Fútbol.

“Terminado el Mundial (Brasil 2014), yo tomé diez días para presentar el plan de futuro, me invitaron a una reunión en Tribu, nos sentamos Adrián Gutiérrez, Fello Vargas, Eduardo Li, y ellos me dicen: ‘Los jugadores dicen que si usted se queda en la Selección pierden dos o tres partidos... En la rueda de prensa me dijeron que no comunicara nada de esto, porque era un riesgo público. Yo colaboré, pero siempre dije: ‘La verdad de Brasil no se ha dicho, se tendrá que decir’”, declaró según informó La Nación de Costa Rica.

En aquel Mundial, Costa Rica realizó la mejor actuación de su historia, con una campaña impecable. En la primera fase, fue líder del Grupo D con siete puntos, después de vencer a Uruguay e Italia, y empatar ante Inglaterra. En los octavos de final eliminó a Grecia desde el punto penalti y en los cuartos de final quedó afuera también desde los ‘12 pasos’ contra Holanda.

Sin embargo, siempre existieron especulaciones sobre la relación entre el director técnico campeón de varias ligas, entre ellas Colombia, Perú y Venezuela, y los jugadores.

Estas especulaciones tomaron mayor relevancia luego de que el lunes 15 de marzo, el expresidente de la Federación, Eduardo Li, aseguró que, Keylor Navas, arquero del PSG, conocía la cláusula del contrato de Pinto, la cual indicaba que si perdía tres partidos seguidos tenía que abandonar el cargo.

“Llegó un punto en el que me dijeron que si el técnico perdía tres partidos se le rescindía el contrato, eso es muy personal, era una cláusula de confidencialidad... Keylor Navas me dijo ‘perdemos tres partidos seguidos, hay una cláusula así y así’”, sostuvo Li.

Los futbolistas, Keylor Navas, Bryan Ruíz y Celso Borges, en contra parte, interpusieron una demanda a los ejecutivos Adrián Gutiérrez y Juan Carlos Román, por difamación.

El juicio sigue en proceso y Pinto aclaró varios aspectos, al sostener además que “todos los entrenadores grandes son exigentes, yo prefiero que me digan que soy exigente. De Emiratos me vine porque no había condiciones para trabajar. Costa Rica me conoce muy bien, los jugadores, yo siempre he defendido la calidad del trabajo y la perfección... Prefiero a que me digan exigente a que soy un acomodado. Para triunfar en el fútbol se necesita exigencia con respeto”.

Frente a si hubo conflictos con Navas, Ruíz y Borges, Pinto indicó que “pequeñeces, sí, Bryan Ruiz era capitán de mi equipo. Con Keylor no, con Celso de ninguna manera. Es eso que se da en todos los grupos humanos, no todos están 100% contentos. Había jugadores con una excelencia de trabajo, pero espectaculares, era un grupo que trabajaba al máximo, que le ponía el corazón a la táctica”.

Luego de su declaración, Pinto también señaló que sintió pena de irrespetar lo más preciado que tiene el fútbol costarricense: “Brasil 2014”. Pero tenía que ser sincero con el pueblo de Costa Rica al que lleva en el corazón. “Siempre seré un Tico más para defender esa bella camiseta cómo lo demostré en Brasil”, concluyó.