Estos son los santandereanos que se destacaron en los Juegos Bolivarianos de la Juventud

El squash y la natación son los deportes en los que los ‘hormigueros’ se hicieron presentes con medallas.

Estos son los santandereanos que se destacaron en los Bolivarianos de la Juventud.

Santander sigue dando de qué hablar en el deporte colombiano, gracias a las destacadas actuaciones de los atletas nacidos en esta región.

La última gran presentación de los ‘hormigueros’ se dio en los Juegos Bolivarianos de la Juventud en Sucre, Bolivia, en donde lograron subirse al podio, ganar medallas para Colombia y dejar en alto el nombre del departamento.

¿Quiénes brillaron?

Colombia culminó su participación en el squash de los Bolivarianos de la Juventud con cinco medallas de oro, una de plata y cuatro de bronce, sumando un total de 10 medallas en el complejo de raquetas Corrado Moscoso.

La selección juvenil aseguró el primer puesto en la clasificación general del deporte.

En la última jornada del squash de Sucre 2024, Colombia logró la presea de oro en equipos femenino, en una delegación que contó con la santandereana Juanita Sarmiento.

Esta es la delegación colombiana de squash que brilló en los Bolivarianos de la Juventud.

Por otro lado, el equipo masculino, liderado por José Miguel Santamaría, disputó la final contra el equipo peruano, ante el que también consiguieron el oro.

José también se apuntó una presea de plata en dobles mixto y un bronce en individual.

Su hermano, Iván, también conquistó el oro en equipos masculino.

Con este resultado, Colombia concluye su participación en Sucre 2024, demostrando que el squash colombiano cuenta con una prometedora selección juvenil que probablemente se convertirá en el nuevo relevo generacional.

Cabe destacar que Colombia ha producido campeones panamericanos como Catalina Peláez y Miguel Ángel Rodríguez, este último, cinco veces campeón panamericano, generando esperanzas de verlos en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Más ganadores santandereanos

La nadadora Cristal Margarita Gómez y el taekwondista Sarek Sarquis Marín lograron destacarse en sus categorías.

Con Gómez, empezó la cosecha de medallas por parte de los deportistas de la ‘Tierra del Cañón del Chicamocha’ en el certamen internacional.

Gómez, quien lleva una larga trayectoria juvenil en la disciplina, se quedó con la medalla de plata en la prueba de relevos 4x100 y con el bronce en los 50 metros pecho; de igual forma, hace algunos años, confesó, en una entrevista para esta casa periodística, que su principal motivación la encuentra en su familia.

La nadadora santandereana Cristal Margarita Gómez celebra sus triunfos en los Juegos Bolivarianos de la Juventud 2024 que se celebran en Sucre, Bolivia.

“Empecé en la natación motivada por la competitividad de mi hermano, lo veía participar y eso me impulsó y me hizo querer ser como él. Desde el momento en que decidí dedicar mi vida a este deporte he tenido el apoyo de mis padres, ellos me acompañan en todo el proceso”, señaló la nadadora.

De igual forma, el taekwondista, Sarek Sarquis Marín se colgó la medalla de bronce tras duros combates que lo ubicaron como uno de los mejores en su especialidad.