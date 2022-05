En el Día de la Santandereanidad recordamos las grandes gestas de nuestros deportistas.

Este viernes es el Día de la Santandereanidad, y Vanguardia, para hacer un homenaje a esta raza pujante, berraca, echada para adelante y que como su himno reza, no da “... ni un paso atrás”, les presenta un resumen de los logros históricos conseguidos por los deportistas nacidos o criados en estas bravas tierras del Cañón del Chicamocha.

El 'deporte rey' ha tenido y tiene hijos ilustres, el primero de ellos, sin duda alguna es Hermán ‘Cuca’ Aceros (q.e.p.d.), quien fue el primer, y hasta ahora único santandereano en disputar un Mundial de Fútbol. Estuvo en la Copa Mundo de Chile 1962, en el debut de Colombia en la máxima cita del balompié, en donde anotó un gol en el histórico 4-4 de 'La Tricolor' ante la entonces selección de la Unión soviética.

Otro mundialista, pero como técnico de una selección nacional, es Jorge Luis Pinto Afanador, quien dirigió a Costa Rica en la Copa Mundo de Brasil 2014, a la que llevó hasta la ronda de cuartos de final, la mejor actuación del combinado ‘tico’ en un Mundial. Y en los Juegos Olímpicos de Río – 2016, dirigió la selección sub 23 de Honduras, a la que llevó al cuarto lugar del torneo masculino. También ha sido campeón con clubes en Colombia, Perú, Costa Rica y Venezuela.

Y no podía faltar el aporte femenino, el cual llega por cuenta de Yoreli Rincón, quien desde muy joven se convirtió en la referente del fútbol femenino de nuestro país. Ha jugado Mundiales de categorías sub 17, sub 20 y mayores, y también fue campeona de Copa Libertadores con Atlético Huila en 2018.

Un capítulo para el Atlético Bucaramanga, el conjunto 'Leopardo' que aunque no tiene ningún título, se gana el corazón de la afición. En sus 73 años de historia ha realizado siete campañas destacadas, en las que peleó por los primeros lugares. La más importante fue la de 1997, en la que ocupó el segundo lugar y clasificó a la Copa Libertadores

Además, jugadores como Américo Montanini, Misael 'El Papo' Flórez, Jorge Ramoa, Miguel Oswaldo González, Elías Correa y Orlando Ballesteros, entre otros, han dejado huella en la institución.

Ciclismo