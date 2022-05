Una pregunta sobre las emociones del futbolista Juan Marcelín, en el encuentro que Atlético Bucaramanga empató 0-0 ante La Equidad y que significó la eliminación de la Copa BetPlay, no fue muy bien recibida por el técnico Armando El ‘Piripi’ Osma, quien dejó ver su descontento.

“¿Por qué le pregunta a Jeison?, ¿por qué no le pregunta a Marcelín?, eso no es correcto, pregúntele al hombre qué es la emoción que tiene, ¿cómo vamos a saber nosotros las emociones de él?, yo le dí un abrazo y le dije ‘mijo jugaste mal pero tienes que volver a mejorar’ ¿por qué lo insultaron?, él tiene 19 años, cómo no lo voy a defender”, fueron las palabras del técnico frente a la pregunta, antes de golpear fuerte la mesa y retirarse.

El estratega santandereano después se comunicó con el periodista y pidió disculpas. Pero más allá de la molestia, ‘El Piripi’ habló antes del desempeño de su equipo.

De la igualdad ante los ‘aseguradores indicó que “yo pienso que el partido se tornó muy bueno, muy intenso en el primer tiempo, sabíamos que teníamos que marcar un gol en el primer tiempo, para que fuera más fácil. Yo conté dos opciones muy claras pero no las concretamos y para el segundo tiempo habíamos planificado jugar con los futbolistas titulares de la Liga para mejorar; hubiera querido que entraran con el partido ganando, dimos un gran esfuerzo y creo que corrimos y luchamos el partido, pero no tuvimos fortuna para anotar”.

Al ser consultado por su proyecto en el club, aclaró que “lo que vinimos a hacer es un buen proyecto para crecer, para avanzar, el equipo ha mejorado pero nos falta avanzar juntos. Yo estoy seguro que hasta que no termine este primer torneo no puedo hablar de lo que podemos hacer por el club y qué inversión podemos hacer, pero estamos trabajando en secreto de lo que podemos hacer por el club”.

También insistió en que “el método de entrenamiento mío le gusta a los jugadores, lo interpretan bien, pero yo tengo que mirar el rendimiento que es lo más importante para consolidar el proyecto de trabajo. Tenemos que hacer una evaluación bien hecha de la plantilla y saber que es lo que necesitamos”.

Para Osma, la parte emocional también fue un factor claro. “Vamos perdiendo 2-0 (resultado del partido de ida) y el resto es un contagio emocional, hay que meter ese gol en el primer tiempo; nosotros somos seres humanos, cuando las cosas no se dan eso golpea. No tengo que reprocharle nada al grupo y nos queda otra final el sábado”, agregó el DT.

Justamente, este sábado, a las 6:00 p.m., ‘El Leopardo’ busca en Pereira la clasificación entre los ocho mejores en la Liga.