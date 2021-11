La golfista santandereana Valery Plata Pardo hizo valer su condición de favorita para conseguir el título del Women’s Amateur Latin America (WALA), que se desarrolló en el exclusivo trazado de Pilar Golf, a las afueras de Buenos Aires (Argentina).

La deportista, de 20 años, tuvo una lucha mano a mano con la caleña María José Marín, que se definió en los últimos hoyos de la cuarta ronda, a la que Plata arribó con dos golpes abajo de su compatriota, pero en los momentos cruciales del evento logró sacar a relucir unos nervios de acero y la precisión que la tienen como la número uno del golf aficionado de Sudamérica.

Precisamente, antes de iniciar la participación en la primera edición del certamen, que está llamado a ser el más importante de la región para las damas aficionadas, Valery sostuvo que “siempre he jugado con ese favoritismo, sé manejarlo y me gusta” y frente a la presión de las rivales por ser la número uno indicó que “esto prueba que me gustan estas situaciones. Me gusta competir contra el campo y contra mí misma”.

Y justamente, a los tres últimos hoyos de la jornada, las colombianas llegaron igualadas en -12 total, pero en el 16 María José realizó un ‘bogey’, mientras que Valery se mantuvo en -12 para transformarse en la primera campeona del WALA.

Como destaca la Federación Colombiana de Golf, “este es un logro fundamental para Plata, jugadora de la Michigan State University en los Estados Unidos, y que engloba su gran momento como aficionada: Top-60 del WAGR, ganadora absoluta del Ranking Sudamericano Aficionado de 2021 y finalista meses atrás con su universidad en la NCAA”.

Además, “los registros de Valery cuentan, además de este Women’s Amateur Latin America, con varias victorias sudamericanas incluida la más reciente ‘Copa Los Andes’ 2019 en Paraguay. Además, ha podido participar en el U.S. Women’s Amateur de la USGA y en el Annika Invitational, ambos en tres oportunidades, y debutó a mitad de año en el LPGA Tour pasando el corte del Meijer LPGA Championship”.

El premio para la santandereana, además del honor que significa el triunfo en El Pilar Golf, es la invitación al AIG Women´s Open y al The Amundi Evian Championship 2022, dos de los cinco ‘majors’ del LPGA Tour, así como al The Women´s Amateur Championship y el Annika Invitational USA.

Ahora Valery viajará a Chile para iniciar la preparación de la ‘Copa Los Andes’ 2021, donde buscará confirmar su gran momento deportivo que la tienen en la cima de Sudamérica.