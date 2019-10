El rugby vivirá una fiesta este fin de semana en la sede del Club Riverside con la disputa de la XIV Copa Oriente, en la que participarán 32 equipos de ocho Ligas del país.

Será la primera vez que se organiza y se disputa este torneo en el Departamento, en el que compiten equipos de Arauca, Bogotá, Boyacá, Casanare, Cesar, Meta, Norte de Santander y Santander

Y también serán dos días de intensa competencia en tres categorías, juvenil, damas y varones en categoría mayores, en los que se coronarán a los nuevos campeones de este prestigioso certamen.

Cabe recordar que este certamen se creó para mostrar el desarrollo de la disciplina en esta zona del país.

En esta ocasión, por ser local, Santander cuenta con un buen número de equipos participantes, dos en juveniles, tres en damas y cinco en varones.

Los XV que buscarán los títulos para Santander son los siguientes: Alianza Francesa y Toros en juvenil; mientras que en damas los representantes son Warriors, Universidad Industrial de Santander, UIS, y Club Universitario de Santander, CUS; y en varones son UIS A, UIS B, CUS, Toros y Alianza Francesa.

La programación iniciará hoy a las 9:30 a.m. con el partido juvenil entre Celtas de Yopal y Toros de Santander, mientras que el primer juego femenino está programado para las 10:06 a.m. con el compromiso entre Cimarrones de Yopal y Warriors de Santander; y en varones el duelo inicial lo protagonizarán Alianza Francesa y UIS A, desde las 11:54 a.m.