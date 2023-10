Lucha de audiencias: Carlos Antonio Vélez explotó contra Javier Hernández Bonnet y el Gol Caracol

La lucha por las audiencias en los partidos de la selección Colombia entre Caracol Televisión y RCN está candente.

Los dos tienen los derechos de televisión y buscan seducir a los aficionados, con lo mejor de la nómina en materia informativa.

Caracol, que históricamente ha transmitido los partidos del equipo nacional, ahora tiene competencia directa de RCN, pero a la hora de analizar el número de vistas, saca una amplia ventaja.

Lea también. Video: James Rodríguez protagonizó una 'pelea' en el juego entre Ecuador y Colombia que sólo captaron las redes sociales

En la medición realizada por Ibope luego del partido más reciente entre Ecuador y la selección Colombia, la transmisión del Gol Caracol, comandada por Javier Hernández Bonnet tuvo un 18,12 puntos de audiencia contra el 4,70 de RCN.

Carlos Antonio Vélez, quien comanda a RCN, no se guardó nada y, sin dar nombres, fue muy evidente en los señalamientos a la competencia. “No vivo del aplauso. Me interesa un sieso. Yo trabajo, estudio, me preparo. No tengo que opinar lo que diga la mayoría. No siempre lo que llaman opinión pública tiene razón, cada vez que escuchen de mí un argumento, lo voy a sustentar”, dijo el comentarista de fútbol.