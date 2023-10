Desde este jueves 19 de octubre está abierta la preventa, que se prolongará por cuadro días, así: 4 días de preventa: 19 de octubre a las 8:00 a.m. hasta el 23 de octubre a las 7:59 a.m. o hasta finalizar existencias.

Entre tanto, la boletería habilitada en preventa para tarjetahabientes Bancolombia y público general será de la siguiente manera:

Día 1 – 19 de Octubre: A partir de las 8:00 a.m. exclusivo para Tarjetahabientes Bancolombia titulares de la Tarjeta de Crédito Oficial de la Selección Colombia, la Tarjeta de Crédito Visa Infinite, la Tarjeta de Crédito Mastercard Black y la Tarjeta de Crédito American Express Platinum.

Día 2, 3 y 4 – A partir del 20 de Octubre: A las 8:00 a.m. para todas las tarjetas crédito Bancolombia y Débito MasterCard, que permitan realizar transacciones no presentes o hasta culminar existencias.Venta público general: Una vez se agoten las boletas dispuestas para la preventa Bancolombia o a partir de las 8:00 a.m. del 23 de Octubre de 2023.

¿Qué valor tiene la boleta?

Los precios anunciados en la página oficial de ‘Tuboleta’ son los mismos emitidos en los pasados partidos ante Venezuela y Uruguay, siendo los siguientes:

Tribunas norte y sur: $93.400 pesos colombianos

Tribuna oriental baja: $373.400 pesos colombianos

Tribuna oriental alta: $396.700 pesos colombianos

Tribuna occidental: $641.700 pesos colombianos

Tribuna VIP FCF: $1′454.700 pesos colombianos

Para mayor información, indicó la Federación Colombiana de Fútbol, se debe consultar: https://www.tuboleta.com/images/Eventos/eliminatorias-seleccion-colombia/home.html