"Las críticas siempre van a estar, cuando el equipo no fluya como la gente quiere o espera, las críticas van a estar. A mí me deja tranquilo que el equipo funcione, que esté bien, consiga los resultados y los puntos", explicó Borré.

No obstante, Borré es el goleador del conjunto nacional desde la llegada de Lorenzo, quien lo eligió como su delantero titular.

La prensa y la afición le critican, principalmente, que su promedio goleador no sea elevado y que por momentos no aparezca en el área para terminar las jugadas.

También aclaró un tema que surgió en diferentes medios, en donde se dijo que el delantero barranquillero le había pedido al cuerpo técnico jugar más en punta y sin tantas responsabilidades defensivas, algo que suele hacer para evitar la salida de los defensores e incluso recuperando balones en la mitad del campo.

"No lo he pedido, es algo que obviamente también el cuerpo técnico analiza, que miran. Ellos sentían y creían que de pronto estábamos necesitando tener también un poco esa presencia dentro del área y obviamente viendo los partidos que vamos jugando también se permite corregir cosas. Contra Paraguay ha sido un partido en el cual pude tener más presencia dentro del área y puede estar más en un lugar donde me siento más cómodo", indicó el atacante de 28 años.

Al mismo tiempo reconoció que, como delantero, le gusta estar más cerca del área rival.

"Obviamente como delantero uno siempre quiere marcar goles, estar dentro del área, cerca del área para que el equipo cree situaciones y uno poder estar ahí para terminarlas. Pero el profe (Néstor Lorenzo) según los jugadores que tenemos en nuestra nómina, tácticamente le ofrece diferentes formas al equipo para que se sienta cómodo tanto con el balón como sin el balón, eso es algo que nosotros venimos haciendo, que lo venimos haciendo bien", dijo el exjugador del Deportivo Cali y el River Plate, entre otros.

También habló de la falta de contundencia del equipo 'cafetero', que genera oportunidades de gol, pero le cuesta concretar.

"Sí tenemos que corregir mucho en cuanto a poder definir los partidos, a poder cerrarlos yo especialmente, también mis compañeros porque muchos hemos tenido ocasiones para que la Selección sea beneficiada y no la hemos podido concretar. Pero yo creo que como terminamos hoy en día las Eliminatorias, era como el grupo quería estar, y eso nos deja tranquilos", sostuvo Rafael Santos Borré.