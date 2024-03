Tom Dumoulin le arrebató el liderato a Esteban Chaves

Un contrarrelojista, el holandés Tom Dumoulin, hizo honor a su apodo de La mariposa de Maastricht al volar sobre los favoritos y firmar la conquista de la inédita Cumbre del Sol.

El holandés Tom Dumoulin se impuso de manera brillante en la novena etapa de la Vuelta a España, en la que desbancó al colombiano Esteban Chaves del liderato de la Ronda Ibérica. (Foto: AFP / VANGUARDIA LIBERAL)

El holandés Tom Dumoulin (Giant) ganó ayer en la exigente Cumbre del Sol, Benitachell, la novena etapa de la Vuelta a España, tras la que además se vistió de líder de la carrera, desbancando al colombiano Esteban Chaves.

“Es triste perder la camiseta roja, me hubiera gustado llegar de líder a la jornada de descanso. Me dejé la piel por conseguir ese objetivo, pero no fue posible. Felicito a Dumoulin por el doblete de etapa y liderato. Nosotros lo intentamos, pero es lo que hay. Estoy contento con mi condición y hay que seguir luchando por los objetivos”, señaló Esteban Chaves.

Mientras que Nairo Quintana, que cedió algo de tiempo en la parte final de la fracción, comentó: “Esta era una de las llegadas más duras y difíciles para mí, con rampas muy exigentes y de corto kilometraje, donde especialistas como Joaquim Rodríguez van muy fuerte. Hemos visto muy bien a Froome, no descartamos a Chaves y está ‘Purito’ muy fuerte, también Arú, así que tenemos que esperar a Andorra donde posiblemente se verán las cosas mucho más definidas”.

Mientras que el nuevo líder anotó: “No lo esperaba porque no venía a disputar la general pero una vez conseguido el liderato, sería estúpido dejarlo ir”.

Y el británico Christopher Froome, que encontró ayer su punta de pedal, indicó: “Realmente me siento muy feliz porque no esperaba encontrarme tan bien ahora y creo que las cosas me han salido muy bien en la subida”.