Sin carne en Santander

Los bloqueos ocasionados en las vías ya pasaron su primera factura. Ayer en Bucaramanga y su área metropolitana la planta de sacrificio Colbeff no operó, por esta razón los comerciantes no transportaron el ganado y al tiempo el transporte de carne de res decidió parar las actividades, de acuerdo con Anderson Rico Suárez, director y representante legal de Asucarnes. La anterior decisión fue para evitar que los desmanes atenten contra los conductores y sus vehículos.

“Como consecuencia de la situación de orden público que se vive en el país, de la cual Santander no es ajeno, el día de hoy no fue posible prestar el servicio de sacrificio animal en consideración a que la movilización de ganado se encuentra bloqueada y no contamos con ganado en nuestras instalaciones. No obstante, estamos prestos a reanudar el servicio de sacrificio tan pronto podamos contar con la materia prima, situación que lamentablemente no es del control de los surtidores de ganado ni de la compañía en estos momentos”, informó Colbeff.

Fedegán estima que la semana de paro ha generado pérdidas en el sector por $7.223 millones.

Rico Suárez aseguró que, si la situación mejora, hoy podrían trasladar el ganado a la planta de sacrificio que presta los servicios para la ciudad y también transportar la carne a los puntos de venta de Santander.

Es preciso decir que el sector ganadero viene presentando una crisis de precio, explicó Rico Suárez, comprando un 50% por encima del precio que estaba en septiembre de 2020. Esto ha llevado a que el expendedor de carne está vendiendo el producto el consumidor final un 30% y 40% más.

dato

En el país hay imposibilidad de comercializar leche y novillos para sacrificio, se estima que la semana de paro ha generado pérdidas en el sector por $93.716 millones.

Menos leche

El bloqueo registrado en las carreteras del departamento ha llevado a que exista dificultad para transportar la leche. Alrededor de 574.000 litros diarios no se han podido comercializar en Santander, según Fedegán.

La dificultad de comercialización de leche es por bloqueos viales en Oiba, Socorro, Guadalupe, Galán, Hato, Simacota, Suaita, Vélez, Bucaramanga, Rionegro, Piedecuesta, Floridablanca y Girón.

Pese a esta situación, la Asociación Colombiana de Procesadores de la Leche, Asoleche, no reporta incremento de precios para el consumidor final.

Huevo más caro

La industria avícola también atraviesa por un momento complejo en el departamento debido a que no hay movilización de materias primas, alimento y producto terminado (huevos y pollo), las empresas están en crisis y muchas aves mueren por el desabastecimiento total de comida, advirtió Juan Felipe Montoya, presidente de Huevos Kikes.

Aunque se mantienen vías habilitadas, donde han podido operar, Montoya precisa que hay concentraciones que no han permitido mover insumos o productos terminado.

La situación es tan compleja, que los productores informan que se pueden incrementar los precios hasta un 50%. Es decir que si hoy la unidad de huevo tiene un precio de venta en $450, puede incluso pasar a $700, advierte Montoya.

Porcicultores en incertidumbre

El sector porcicultor tampoco se salva de la situación que atraviesa el país. Aunque hasta el momento no se han tenido afectaciones a las granjas, sí se presentan demoras en el transporte de los porcinos y sus alimentos.

“En Bucaramanga tenemos bloqueos por el sur y la vía a la Costa, lo que ha dificultado la movilidad y ha ocasionado problemas para llevar el alimento de los cerdos. Esto no da espera, se deben alimentar en el momento que es”, manifestó Germán Andrés Tapias, presidente de la Asociación de Porcicultores del Oriente Colombiano.

Sin embargo, por ahora no hay escasez de la carne de cerdo en Santander, pero sí se podría presentar un incremento de los precios, indicó Tapias.

“Esperamos no llegar a esta alza, ya que afecta tanto el consumidor como productor, en su producción y sostenimiento de las granjas. No queremos llegar a esos niveles, ojalá el tránsito por las carreteras se restablezca”, puntualizó Tapias.